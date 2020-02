Une ex-star du soccer déplore la «catastrophe écologique» entourant les Jeux olympiques de Paris

Les Jeux olympiques de Paris en 2024 constituent une erreur sur les plans écologique, financier et social, selon l’actuel candidat à la mairie de Paris et ancien footballeur professionnel Vikash Dhorasoo.

«Dès le lancement des premières constructions, par exemple, la première piscine, c’est déjà mal budgété. Ça va coûter bien plus cher, et c’est nous, les Parisiens, qui payerons les pots cassés. Dès le début, on va éclater les budgets», a mentionné l’homme de 47 ans à l’émission Les Effrontées à QUB radio, vendredi.

Depuis le début janvier, Vikash Dhorasoo est officiellement candidat à la mairie de Paris, sous la bannière de La France Insoumise, un parti écologiste de gauche.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Vikash Dhorasoo, sur QUB radio:

«Faire venir des gens à Paris, consommer, remplir les hôtels [...] plein de choses qui ne sont pas écologiques. Évidemment, c’est du brainwashing. On nous fait croire qu’on va utiliser des matériaux écolos pour combler, pour masquer la catastrophe écologique qui va avoir lieu», a-t-il expliqué à l’animatrice Geneviève Pettersen.

M. Dhorasoo déplore aussi que les Parisiens et Parisiennes n’aient pas été consultés pour la tenue des Jeux olympiques dans leur ville en 2024.

«Les JO, ça va être plutôt la fête des multinationales, ça va être la fête du tourisme. Pas vraiment [la fête] des Parisiennes et des Parisiens», a lancé l’ancien footballeur professionnel.