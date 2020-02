MORIN, Étiennette



À La Prairie, le 30 janvier 2020, à l'âge de 64 ans est décédée Mme Étiennette Morin fille de feu Paul-Étienne Morin et de feu Marie-Laure Paradis. Elle laisse dans le deuil ses deux soeurs: Solange et Thérèse; ainsi que son beau-frère Bruno, ses deux filleuls: Philippe et Gabriel (Noura); sa nièce Carole (Hertel), ses neveux: Étienne-Antoine (Émilie), François (Vanessa), Victor et Adrien (Sarah) ainsi que les enfants de ces derniers; sa soeur de coeur Pauline et ses nombreux fidèles amis(es); sans oublier ses cousins et cousines des familles Morin et Paradis. Solange, Thérèse et Bruno vous accueilleront àà partir de 13h,Nous tenons à remercier spécialement tout le personnel soignant des soins palliatifs de la Résidence le Trèfle d'Or pour leur dévouement à Étiennette ainsi que leur délicatesse envers la famille et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cancer du pancréas Canada.