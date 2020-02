ADAM, Jean-Léon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Léon Adam survenu à Montréal, le 10 février 2020, à l'âge de 96 ans. Il était l'époux de feu Mme Madeleine Lacasse. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Sylvie (Gilbert Fecteau) et Pierre (Gabriela Trejo Mancera), ses petits-enfants: Éloïse Benoit (Maxime Lemoyne), Marjolaine Benoit (Hannes Harnack), Laurent Benoit et Kristel Adam (Tristan Rioux), son arrière-petite-fille: Olivia Fontaine-Benoit, ainsi que Guillaume Fecteau (Jennifer Schlouch) et Jacynthe Fecteau et Marguerite Larocque. Bien qu'il ne soit pas décédé de cette maladie, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, une cause qui lui tenait à cœur. https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=allUne cérémonie privée aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Charles à Québec. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Jean-De-La-Lande pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Jean-Léon Adam.La direction a été confiée à la