ROY, Claude



Au Centre d'hébergement Saint-Dominique, le 22 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Claude Roy, époux de dame Louise (Morin) Roy. Il était le fils de feu dame Stella (Brophy) Roy et de feu monsieur Pierre Roy. Il demeurait à Québec.le vendredi 21 février 2020 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera une heure avec la cérémonie, soit à 13 heures. Il laisse dans le deuil ses cinq enfants : Louis (Marie Villeneuve), Alain (Josée- Anne Turgeon), René (feu Danielle Labrie), Julie (Martin Bergeron) et Valérie (Stéphan Gilbert); ses quatorze petits-enfants, ses ami(e)s ainsi que ses neveux et nièces.