MCNEIL O'GALLAGHER

Dorothy Terese (Terry)" Elle a été notre toute première enseignante et modèle d'inspiration, l'idéal d'une vie menée avec sens, détermination et courage. "Madame Terry O'Gallagher est décédée paisiblement le dimanche 9 février 2020, à l'âge de 80 ans, à la résidence Saint Brigid's de Québec. Elle était la fille de feu major John T.E. McNeil et de feu Dorothy (Dot) Schmeisser. Terry, qui avait déjà perdu son mari tant aimé Brendan, laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés et leur conjoint et conjointe: Bryan (Johanne Marceau), Catherine (Guy Cantin), Rhonda (Yvon Rouleau) et Ian (Manon Kirouac), et ses petits-enfants chéris: Julia, Elizabeth, Laura, Emma et Gabriel. Ses sœurs et frères: Sandra (Robert Jackson), Michaele (Earl Goodeve), Patrick (Catherine Palmer), feu Donna Marie (feu J. Alphonsus Kane), feu Jacquelyn (feu Paul Kelly), et feu John (Kelly Code-McNeil); ses sœurs et beaux-frères: Ellen Clare (Kenneth Wood), feu Marianna, feu John (Nicole Paquette), feu Patrick (Liliane Blanchard), feu Neil et sa belle-sœur Shirley Miller. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, amis et autres parents. L'une des façons dont on peut mesurer l'importance du passage d'une personne dans cette vie est sans aucun doute le nombre de gens qu'elle a touchés. Et on peut dire que Terry, qui avait choisi la carrière d'enseignante dévouée, a marqué de façon importante la vie de plusieurs. Pour nous, ses quatre enfants, elle a été notre toute première enseignante et modèle d'inspiration. Elle incarnait l'idéal d'une vie menée avec sens, détermination et courage. Nous avons eu le grand bonheur d'être aimés et guidés par Terry et notre père, Brendan, et nous leur en serons toujours reconnaissants.La famille et les amis pourront se rencontrer aule vendredi 21 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. La famille et les amis se réunirontL'enterrement aura lieu au cimetière St-Patrick, Québec, à une date ultérieure. Nous voulons remercier chaleureusement les médecins et le personnel du troisième étage de la résidence St-Brigid's pour le soutien et les soins prodigués à Terry au cours des six derniers mois, ainsi que le personnel du Centre de jour et l'Hôpital de jour des Services communautaires Jeffery-Hale. Plutôt que d'offrir des fleurs, nous vous suggérons de faire parvenir vos dons à la mémoire Terry McNeil O'Gallagher, à la Fondation Saint-Brigid's Home (www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/saint-brigids-home-foundation).