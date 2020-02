GAGNON, Roger



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Gagnon, époux de dame Dolorès Sénéchal, fils de feu monsieur Henri Gagnon et de feu dame Maria Bergeron. Natif de Chicoutimi, il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Dolorès Sénéchal; ses enfants : Mireille (Jacques Duval), Luc (Brigitte Côté), Diane (Paul McWhirter) et Louis (Anne-Marie Croteau); ses petits-enfants : Bruno, Laurianne, Amélie, Dorothée, Charles et Olivier; ses frères et sœurs : Jean-Louis, René, Philippe, Stella, Émilia, Yvon et Jeannine, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée ainsi que la Dre Beaulieu du CLSC pour son très grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec), G1S 1C1, tél.: 418 687-6084, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/.