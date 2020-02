PARÉ, Ida



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 8 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Ida Paré, épouse de feu Oscar Provençal, fille de feu madame Marie-Ange Fournier et de feu monsieur Joseph Paré. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés elle a été confiée au crématorium. Un service religieux sera célébré, en présence des cendres, au printemps en l'église de Saint-Malachie Cté de Bellechasse et ses cendres seront ensuite déposées au Cimetière St-Charles. Elle était la mère de feu Jacques; la sœur de feu Adrien, feu Thérèse et de feu Clément. Elle laisse dans le deuil son frère Fernand Paré (feu P. Lajeunesse), ainsi que plusieurs neveux et nièces.