6 erreurs à éviter dans la réno de votre cuisine

Depuis le temps que vous y rêvez, vous y voilà: vous avez décidé de rénover la cuisine. Armoires, électroménagers, comptoirs, robinetterie... Les décisions à prendre sont nombreuses. Le choix de matériaux, infini. Pour maximiser votre investissement, évitez les faux pas!

Erreur no 1: Bâcler la planification

Il est tellement plus coûteux de réparer des erreurs de planification que de corriger un plan! Prenez le temps de bien planifier votre projet. Observez l’usage que vous et les membres de votre famille faites de la cuisine. Si vous élaborez vous-même un plan, vous auriez tout avantage à le soumettre à un professionnel qualifié qui pourrait vous aider à le peaufiner ou vous faire voir des aspects auxquels vous n’auriez pas pensé. Les designers et les cuisinistes en connaissent tout un chapitre en matière d’ergonomie et de fonctionnalité et sauront vous conseiller au mieux.

Erreur no 2: Ne pas établir de budget

Côté cuisine, les matériaux et les équipements se déclinent à l’infini. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. L’une des étapes clés de votre planification est d’établir un budget. Pourquoi? Parce que le budget peut vous permettre de résister aux tentations qui se placeront à coup sûr sur votre chemin pendant votre projet.

Vous savez, cette tuile de céramique qui coûte quatre fois plus cher que le prix que vous aviez prévu au départ, cet évier très haut de gamme qui, doublé d’un magnifique robinet très design, prendra la vedette dans votre nouvel espace. Ou ces électros dotés de commodités dont vous n’avez pas forcément besoin. Si vous dérogez un peu, vous le ferez en toute connaissance de cause et couperez peut-être ailleurs.

Erreur no 3: Ne pas opter pour la qualité

Pour les éléments permanents qui traverseront les années, comme les armoires, les comptoirs, les planchers, la plomberie, vous avez tout avantage à miser sur la qualité et sur une certaine sobriété. Voyez quels sont les éléments qui méritent que vous accordiez davantage de vos précieux sous. Par exemple, vous pourriez investir dans des armoires de mélamine de bonne qualité, un peu moins coûteuses que des armoires de bois, et choisir un comptoir de quartz ou de granit.

Si vous cuisinez beaucoup, vous préférerez peut-être accorder une bonne part de budget à l’achat de bons équipements et de surfaces de travail mieux adaptés, et moins à vos planchers. Dans la mesure où vous avez des choix à faire, prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à ce qui est important pour vous. Attention aux modes et aux tendances! Si votre budget est limité, quelques petites touches décoratives suffiront à personnaliser votre pièce et pourront facilement être changées au fil des années.

Erreur no 4: Ne pas prévoir suffisamment de rangement

On n’a jamais trop de rangement! Si l’espace vous le permet, un garde-manger de style walk-in vous rendra bien des services. Vous pourriez y dissimuler nombre d’appareils qui encombrent votre espace, y ranger vos provisions et vous aider à garder vos comptoirs bien dégagés. Multipliez les armoires et les éléments qui rendront votre cuisine plus fonctionnelle. Il existe une foule d’accessoires qui vous rendront la vie facile : tiroirs coulissants, séparateurs verticaux, compartiments divers pour ranger épices, coutellerie, ustensiles, etc. Gardez l’inventaire des objets qui rempliront votre espace pour choisir les gadgets vraiment utiles.

Erreur no 5: Choisir ses électroménagers à la fin

Vous voilà en train de réaliser votre projet et vous vous dites que les électroménagers peuvent attendre, que vous surveillerez les soldes pour avoir un appareil plus haut de gamme à meilleur prix. Hum... Pas nécessairement l’idéal. Au mieux, vous pourriez avoir terminé votre plan et devoir retravailler ensuite pour reconfigurer l’espace parce que les dimensions prévues ne correspondent plus à la réalité. Au pire, vous pourriez avoir terminé vos travaux et devoir vous priver d’équipements mieux adaptés parce que l’espace ne convient pas. Tentez, à tout le moins, de prévoir un espace plausible pour le type de réfrigérateur et de cuisinière que vous recherchez.

Erreur no 6: Négliger l’éclairage

Assurez-vous de prévoir une partie de votre budget à l’éclairage. Les encastrés, au plafond, font très bien le travail pour offrir un éclairage général, mais vous aurez aussi différents plans de travail où vous voudrez obtenir un éclairage adapté. Aujourd’hui, question d’ambiance, vous pouvez aussi ajouter des systèmes d’éclairage sous les armoires, à l’intérieur des armoires, dans vos tiroirs, etc. Planifiez-le dès le début de votre projet. Plans en main, rendez-vous dans des magasins spécialisés. Les conseillers sur place vous guideront. Vous aurez aussi besoin des services d’un électricien qualifié. Le carnet de commandes des meilleurs est souvent rempli bien des semaines à l’avance.