MUNGER, René

À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 11 février 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur René Munger. Il était le fils de feu monsieur Maurice Munger et de feu madame Solange Tremblay. Natif de St-Nazaire au Lac St-Jean, il demeurait à Québec. Monsieur Munger laisse dans le deuil ses enfants: David, Cindy et Alexandra; ses petits-enfants; ses frères et sœurs: Pauline (Léon Lavoie), Serge (Edith Bouchard), Claude (Louise Imbeault), Murielle (Gilles Gagné), Mario (Suzanne Lapointe), Raymond (Mario Beaulne), Hélène (Conrad Thériault) et Luc; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s tout particulièrement Serge Hudon et Nancy Dumas. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. La famille se réunira en privé lors de la disposition des cendres au cimetière de St-Nazaire. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca