À l’est des États-Unis: célébrations dans le Maine en 2020

Cette année, le Maine célèbre le 200e anniversaire de son indépendance. Pour l’occasion, la majorité des activités et festivals seront liés à cette célébration. Et si on organisait nos prochains séjours dans cet État autour de quelques dates importantes.

Du 1er au 12 mars, la Maine Restaurant Week

Dans l’ensemble de l’État, de Portland au sud de Portland en passant par Camden, Lewiston, Ellsworth, Scarborough, Brunswick, Yarmouth, Brewer, Kennebunkport et au-delà.

Du 29 mars au 25 octobre, The Maine Art Museum Trail

Conduit vers neuf différents musées qui présenteront 20 X 20 : 200 ans d’histoire du Maine.

Le 16 mai, The Bicentennial Parade

Cet événement rendra hommage aux anciens combattants, à la jeunesse et à la culture du Maine.

Du 15 au 21 juin, cours sur le vin

Dégustations, séminaires et rencontres de vignerons et de sommeliers seront offerts pendant la Portland Wine Week.

Du 21 juin au 20 juillet, Tall Ships Festivals

Le festival se tiendra le long de la côte. À compter du 21 juin, les grands voiliers se dirigeront vers Boothbay Harbor d’où ils partiront le 26 juin pour se rendre à Rockland (2-4 juillet), à Bangor and Brewer (8-10 juillet), à Bucksport (10-12 juillet), ainsi qu’à Castine, Searsport et Belfast (12-14 juillet).

Le 16 juillet aura lieu La Grande Parade des navires

Par la suite, Tall Ships America naviguera vers différents ports de la côte, notamment Portland, Camden, Rockland et Bucksport, où différentes activités seront proposées.

Du 29 juin au 7 août, The Bowdoin International Music Festival

Des concerts classiques et performances en musique de chambre seront offerts.

Du 29 juillet au 2 août se tiendra la 73e édition de la Maine Lobster Festival

Avec son lot d’activités en tout genre et, bien entendu, ses dégustations de homards apprêtés de toutes les façons.

En septembre, The Common Ground Country Fair

Photo courtoisie

Rappelle que le Maine ne s’intéresse pas qu’aux plages et aux touristes, mais aussi à l’agriculture. On y proposera des concours hippiques, essais de chiens de berger, démonstrations de laine à carder, travaux sur pierre et atelier sur l’élevage des animaux et l’identification des arbres.

► Pour en savoir plus sur les événements prévus dans l’ensemble de l’État, ainsi que sur d’autres activités lors du bicentenaire du Maine, visitez le site maine200.org