Alex Labbé renoue avec le circuit de Daytona en série XFinity

Après avoir pris le 21e rang en matinée, Alex Labbé a réalisé le huitième chrono le plus rapide de la dernière séance d’essais libres hier en série XFinity dont la première course de la saison sera présentée à Daytona cet après-midi.

Le pilote de Victoriaville, qui en sera à son 47e départ dans l’antichambre de la Coupe NASCAR, n’a pas voulu s’emballer trop rapidement de ce résultat puisque la plupart des meilleurs pilotes de la série ont en effet préféré faire l’impasse sur cet entraînement. « La voiture se comporte bien, a-t-il déclaré, et je me suis toujours senti à l’aise ici à Daytona. » La séance de qualifications aura lieu quelques heures avant le départ (120 tours) prévu à 14 h 30. Labbé, recruté par l’écurie DGM du propriétaire Mario Gosselin, pour laquelle il a couru à temps plein en 2018, a connu l’un de ses parcours les plus mémorables cette même année sur le célèbre circuit de la Floride. « Je m’en souviendrai toute ma vie, c’est certain, se rappelle-t-il. Je suivais le rythme des meneurs avant d’être victime d’une bête panne d’essence en fin de course. »