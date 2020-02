NOËL, Jeannette



À Verdun, entourée de l'amour de sa famille, est décédée le 2 février 2020 à l'âge de 88 ans, Mme Jeannette Noël. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert Lavallée (Nicole Bourget), Lise Lavallée et Diane Lavallée (Michel Blier); ses petits-enfants: Stéphanie (Christopher), Marie-Hélène (Alexandre), Bertrand, Laurent, Ève-Marie, Isabelle, Vincent; son arrière-petit-fils Benjamin, ses frères et sœurs, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendresdès 11h.Au lieu de fleurs des dons à la fondation de l'hôpital de Verdun seraient appréciés.