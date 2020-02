CROTEAU, Marthe Bolduc



A Québec, le 1er février 2020, à l'âge de 93 ans et demie, est décédée dame Marthe Bolduc, épouse de feu monsieur Laurent Croteau, fille de feu dame Gabrielle Bédard et de feu monsieur Philippe Bolduc. Native de Shawinigan, elle a résidé à Grand-Mère et à Québec.La famille vous accueillera en présence des cendres à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (Jean-Paul Thiffeault), sa fille Marie (André Mousseau) et son fils Pierre, ses sœurs et frères : feu Huguette (feu Albert Neilson), feu Claude (Jeannine Désilets), Ghislaine (feu Gaston Héroux), Louise (Lorenzo Ouellet) et Michel Bolduc; ses neveux et nièces et leurs familles : Louise, Pierre, Jean et Julie Héroux, Diane et Guylaine Ouellet, Claire, Claude, Serge et Sylvie Bolduc, Dominique et Anne Neilson, Patrice, Stéphane et Sébastien Bolduc; ainsi que son cousin Jean-Guy Duquet et sa famille, autres parents et ami(e)s. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Shawinigan-sud. Vous pouvez envoyer vos dons à un des organismes suivants : Opération enfant soleil, Société canadienne du cancer, Fondation des maladies du cœur. La famille désire remercier tout le personnel du Domaine St-Dominique pour les soins prodigués.