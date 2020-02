BASTIEN, Virginie



Décédée le 23 janvier 2020, à l'âge de 45 ans. Elle était l'épouse de Francis Beaudet et la fille de Geneviève Guimont et de Luc Bastien (Maryline Tremblay). Outre son époux et ses parents, elle laisse dans le deuil ses fils: Frédéric, Simon et leur père François Boisvert. Elle laisse également sa sœur Véronique, ses nièces: Mia et Mathilde; son neveu Xavier, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances à partir de 13 h.La famille recevra les condoléances à partir de 13 h. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Hull pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés auwww.cfo.coop