«Des erreurs clés» -Claude Julien

PITTSBURGH | Batailles perdues le long des rampes, passes interceptées, revirements dans des endroits critiques: le Canadien a passé un mauvais quart d’heure au domicile des Penguins.

Bien qu’il ait reconnu la vitesse et le talent de l’adversaire, pas question pour Claude Julien de donner la totalité du crédit de cette soirée défensivement difficile aux Penguins.

« On a commis des erreurs clés qui ont été coûteuses. Peu importe ce qui en est la cause, ça nous a fait mal défensivement », a indiqué l’entraîneur du Canadien.

Soutenant que son équipe était dans le coup (il a fait référence aux 35 lancers et aux quelques poteaux touchés), Julien n’a pas caché que le deuxième but de Jason Zucker, inscrit avec seulement 18 secondes au deuxième tiers a brisé les reins de son groupe. D’autant plus que Brendan Gallagher venait tout juste réduire l’écart à 2 à 1.

« Il fallait rester dans le match et il fallait garder la rondelle hors de notre filet. Le troisième but nous a fait mal. À 2 à 1, on pouvait revenir fort en troisième période », a-t-il indiqué.

L’espoir s’amenuise

Claude Julien et ses ouailles ont beau marteler qu’ils croient toujours en leur chance de participer aux séries éliminatoires, n’empêche que plus les jours passent et plus les défaites s’accumulent, plus cet objectif leur glisse entre les doigts.

D’ailleurs, c’est de plus en plus perceptible dans le vestiaire. Le niveau de frustration est de plus en plus élevé et les mines sont de plus en plus déconfites.

« On continue à avoir de l’aide (les Leafs et les Panthers ont perdu jeudi), alors ça nous donne un peu d’espoir. Par contre, à un moment donné, il faut que tu prennes ta situation en mains. Ça consiste à gagner des matchs. »

« Je sais que nos chances diminuent à chaque rencontre que nous perdons. C’est simple, nous devrons connaître une très bonne série de victoires si nous voulons nous replacer dans cette course », a-t-il ajouté lors de la portion anglophone de son point de presse.

Le Canadien aura l’occasion de se remettre en selle dès ce soir, alors que les Stars de Dallas seront les visiteurs au Centre Bell. Les Montréalais tenteront d’éviter de subir un quatrième revers de suite pour la première fois depuis la séquence de huit matchs sans victoire qui s’était étendue du 28 décembre au 9 janvier.