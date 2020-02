Le Drakkar l’échappe à Shawinigan

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau s’est mieux battu que la veille, mais cela ne l’a pas empêché de subir une défaite amère de 3-2, samedi après-midi, face aux Cataractes de Shawinigan.

Victimes d’un revers plus cuisant de 7-4, vendredi, à Drummondville, les Nord-Côtiers ont livré une plus forte opposition et ont échappé au moins un point au classement dans les dernières minutes de la rencontre.L’attaquant Charles Beaudoin a joué les héros pour la troupe de la Mauricie quand il a inscrit le but gagnant alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler au temps régulier.

Le numéro 79 a déjoué le gardien recrue Ventsislav Shingarov, qui, à son deuxième départ officiel dans la LHJMQ, s’est très bien comporté face aux 35 tirs en sa direction.

Le cerbère de 16 ans a d’ailleurs très bien entrepris le match en ne cédant qu’une seule fois face aux 18 lancers reçus lors de l’engagement initial, qui s’est quand même terminé sur une marque égale de 1-1.

Les visiteurs ont retrouvé leur aplomb à partir de la deuxième période et ont été beaucoup plus incisifs, même si le résultat final au tableau officiel a été décevant.

« Le début du match a été complètement l’inverse de la veille, où nous avions commencé très fort. Ce soir [samedi], cela a été très différent, mais notre jeune gardien [Shingarov] nous a permis de rester dans le coup », a commenté le pilote Jon Goyens.

Même s’il a vu son club revenir en force et livrer une meilleure bataille, l’entraîneur-chef n’a vraiment pas apprécié la séquence qui a mené au filet vainqueur des Cataractes.

« Cela n’avait pas de raison de se produire. Le joueur ennemi est rentré seul contre cinq dans notre territoire. Deux de nos joueurs étaient en retard et ce n’est normal que ce jeu se soit transformé en but gagnant », a déploré le dirigeant, à court d’explications.

En bref

Vasily Ponomarev et Xavier Bourgault (un but, deux passes) ont complété le pointage pour la troupe de Gordie Dwyer... Alexandre Parent et Antoine Rochon ont sonné la riposte du Drakkar, qui tentera de nouveau de se reprendre, samedi après-midi, lorsqu’il rendra visite aux Tigres à Victoriaville.