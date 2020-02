L’envie est rarement bonne conseillère

Je suis née dans une famille où l’argent était rare et où tout ce que je voulais, je devais le gagner de haute lutte, car je ne pouvais pas compter sur ma cadette pour ça puisqu’elle se fichait royalement de posséder ou pas quelque chose. Elle était ce qu’on appelait une Roger Bontemps qui avait besoin de peu pour être heureuse.

Elle a fait des études en commerce et moi en littérature. Deux domaines aux antipodes. Nous avons réussi toutes les deux, mais elle a toujours gagné un meilleur salaire que moi, ce qui me frustrait grandement. Elle s’est mariée avec un homme d’affaires à qui l’argent sortait par les oreilles. Ils ont eu deux enfants qui sont nés et ont grandi avec une cuillère d’argent dans la bouche.

De mon côté, ayant œuvré dans l’enseignement, j’ai épousé un prof de géographie et nous avons eu trois enfants. J’ai toujours senti autour de moi un certain dédain pour ce que j’avais accompli, en comparaison de l’admiration qu’on avait pour la réussite sociale de ma sœur. Je reconnais que nos parents semblaient nous traiter d’égal à égal, puisque jusqu’à leur mort ils ont manifesté autant d’intérêt pour ma famille que pour la sienne, même si sur le plan financier avec leur gros budget, la famille de ma sœur se montrait plus généreuse envers eux.

Mais moi, je ne le sentais pas comme ça et ça me frustrait. Pourquoi avait-elle toujours plus que moi, alors que dans le fond, ça ne semblait pas lui importer, et qu’à moi oui, ça importait ? Je me suis toujours demandé pourquoi la vie me privait pour tout lui donner à elle? Et ça m’a gâché l’existence.

Après le décès de nos parents, je me suis organisée pour les rencontrer le moins possible. Ça me faisait trop mal de la voir se pavaner en vêtements de luxe alors que je devais me contenter du prêt-à-porter. Nos routes se sont éloignées un peu plus à chaque année qui passait.

Nos conjoints respectifs sont décédés à un an d’intervalle, tous deux de la maladie de Parkinson. Enfin un peu de justice ! Rendue à 85 ans, je me rends compte que ma sœur m’a détruit la vie et qu’elle continue de le faire, avec son fric qui lui permet de passer six mois par année dans son domaine de Floride, sans jamais m’inviter, alors que moi je dois lutter contre le froid hivernal, avec des enfants qui ne me visitent que très peu. Ne venez surtout pas me parler de justice sur terre ! J’espère au moins qu’il y en a une dans l’au-delà ?

Anonyme

Voici quelques questions pour vous. Est-ce que vous n’avez pas été la principale artisane de votre malheur ? D’où vous vient cette envie maladive envers votre sœur ? Une envie probablement responsable de la distance qui s’est installée entre vous deux ? Qui peut avoir envie de côtoyer quelqu’un comme vous ? Vous ne l’aimiez pas, en plus de ne pas aimer ce qu’elle possédait, et elle l’a certainement senti.

Bertrand Russel dit à propos de l’envie « ... qu’elle est la plus importante cause de malheur moral ». Par définition, « l’envie est le sentiment que l’on ressent lorsque l’on convoite le bien d’autrui. » Et par extension dans la chrétienté « C’est son objet même qui fait de l’envie un péché : elle est tristesse du bien de l’autre, et si on convient que chaque péché a une vertu contraire, on peut dire que le péché d’Envie s’oppose à l’Amour ».

En vertu de cet a priori, comme vous dites peu de vos relations avec vos enfants, mais assez pour supposer qu’elles auraient pris le même chemin que celles avec votre sœur, je trouve ça triste. Si vous souhaitez être un peu plus entourée avant d’aller prendre le pouls de l’au-delà en matière de justice, ne serait-il pas temps de vous amender ?