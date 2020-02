Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Caleb Desnoyers, l’intelligence sur lames

Il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver le nom de Caleb Desnoyers parmi ceux des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ). Il suffit de regarder au haut de la liste.

L’attaquant du Vert et Noir de l’école Fadette est le meilleur compteur du réseau «civil» chez les pee-wees AAA avec 31 buts et 51 points en à peine 22 matchs. Le jeune attaquant en est à sa deuxième saison dans la classe «élite». L’an dernier, en tant que joueur de première année, il avait récolté 25 points en 30 parties.

Photo Martin Alarie

«Caleb se démarque par son intelligence et son sens du jeu supérieurs à la moyenne des joueurs de cet âge. C’est ce qui fait en sorte qu’il est aussi dominant en attaque que dans son jeu en général. C’est un joueur qui possède de bonnes habiletés individuelles», mentionne l’entraîneur du Vert et Noir, Sébastien Smith.

Potentiel

Difficile, voire impossible, de faire une projection exacte pour un joueur d’âge pee-wee. Toutefois, selon l’entraîneur, l’intelligence sur lames de Caleb Desnoyers est un outil qui lui servira assurément à gravir les échelons.

Photo Martin Alarie

«L’intelligence hockey, c’est quelque chose qui est plus difficile à enseigner. La raison pour laquelle je précise ça, c’est qu’au niveau pee-wee, il n’est pas rare de voir des joueurs dominer puisqu’ils sont déjà plus forts physiquement, qu’ils patinent plus vite ou ont un meilleur lancer que les autres. Dans le cas de Caleb, il n’est pas le plus gros ni le plus puissant, mais il a déjà une intelligence supérieure à la moyenne. Ça va le rendre encore plus dangereux en viellissant quand il va gagner en force physique.»

Caleb Desnoyers #34

Photo Martin Alarie

Équipe : Vert et Noir de l’école Fadette

: Vert et Noir de l’école Fadette Position : Centre

: Centre Taille : 5 pi 4 po

: 5 pi 4 po Poids : 100 lb

: 100 lb Joueur préféré : Auston Matthews

: Auston Matthews Équipe préférée: Maple Leafs de Toronto

22 PJ | 31 B | 20 P | 51 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Mercredi 12 février, 20 h 30