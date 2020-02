Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Émile Guité, un poison autour du filet

Émile Guité a explosé, cette saison, avec le Vert et Noir de l’école Fadette.

Le jeune attaquant en est à sa troisième saison au niveau pee-wee. Après avoir sauté sa dernière année d’admissibilité atome pour faire le saut au niveau pee-wee AAA relève en 2017-2018, il a passé les deux dernières campagnes dans la classe élite.

L’an dernier, il a connu une saison honnête sur le plan offensif avec un total de cinq buts et huit passes pour 13 points en 30 parties. Cette année, toutefois, en tant que joueur de dernière année pee-wee, il démontre toute l’étendue de son talent.

Photo Martin Alarie

Au moment de mettre sous presse, il venait au troisième rang des pointeurs de la LHEQ avec 37 points en 22 matchs, dont 23 buts.

«C’est un marqueur naturel. Il possède un bon lancer précis, le décrit son entraîneur, Sébastien Smith. Il a un flair pour compter et c’est un joueur axé sur son lancer. C’est à lui que tu veux remettre la rondelle dans l’enclave.»

Photo Martin Alarie

En confiance

Smith estime d’ailleurs que c’est surtout au niveau de la confiance que Guité est différent de l’an dernier. Et c’est ce qui lui permet de marquer au rythme qu’il le fait cette saison.

«Marquer a toujours été sa marque de commerce. L’an dernier, c’était peut-être un peu plus difficile parce qu’il affrontait des joueurs plus vieux mais, cette année, sa confiance est revenue et il marque des buts importants. C’est un joueur des grandes occasions (clutch)», mentionne Smith, qui ajoute également que Guité et son coéquipier Caleb Desnoyers, également dans notre palmarès, ont évolué sur des trios différents presque toute la saison.

Émile Guité #41

Photo Martin Alarie

Équipe : Vert et Noir de l’école Fadette

: Vert et Noir de l’école Fadette Position : Ailier gauche

: Ailier gauche Taille : 5 pi 5 po

: 5 pi 5 po Poids : 112 lb

: 112 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

: Sidney Crosby Équipe préférée: Canadien de Montréal

22 PJ | 23 B | 14 P | 37 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Mercredi 12 février, 20 h 30