Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Jérémy Villemaire, un technicien sur lames

Nos experts prétendent que Jérémy Villemaire est le meilleur attaquant du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Difficile de les contredire quand on regarde le tableau des marqueurs de ce circuit scolaire!

L’attaquant de l’Express du collège Saint-Sacrement vient au premier rang des compteurs de la ligue avec 36 points en 23 matchs. Mention honorable au jeune Tristan Gauvin de l’école secondaire Pointe-Lévy, qui le talonne de près avec une récolte de 35 points.

Photo Chantal Poirier

Mais bref, il y a des raisons évidentes qui expliquent la production offensive du jeune Villemaire cette saison.

«Jérémy possède des habiletés techniques au-dessus de la moyenne des joueurs de son âge, estime son entraîneur, Julien Caplette. Quand on regarde un match, on le remarque assez rapidement. C’est un joueur qui possède une bonne vision du jeu et de très bonnes mains.»

Mais sa principale qualité demeure son coup de patin.

«Il possède un excellent coup de patin. Il est très rapide, ce qui lui permet d’avoir du succès.»

Un joueur d'équipe

Même si son nom figure au sommet des compteurs de sa ligue, Villemaire ne s’enfle pas la tête pour autant assure Caplette.

«C’est un gars qui joue en équipe. Même s’il cumule les statistiques, il a une bonne attitude et est un très bon leader. Je n’ai que du positif à dire sur lui.»

Jérémy Villemaire #97

Équipe : Express du collège Saint-Sacrement

: Express du collège Saint-Sacrement Position : Centre

: Centre Taille : 5 pi 2 po et demi

: 5 pi 2 po et demi Poids : 115 lb

: 115 lb Joueur préféré : Connor McDavid

: Connor McDavid Équipe préférée: Avalanche du Colorado

23 PJ | 20 B | 16 P | 36 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Jeudi 13 février, 14 h 15