Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Jonathan Prudhomme, un joueur des grandes occasions

Le défenseur des Grenadiers du Lac St-Louis Jonathan Prud’homme n’a pas peur des défis. Même que plus il en a, plus il excelle.

Son efficacité à remplir n’importe quelle mission sur la patinoire a poussé notre comité de sélection à nommer le jeune arrière gaucher parmi les six meilleurs joueurs de sa position au Québec.

Photo Martin Alarie

En plus d’exceller en attaque, comme en font foi ses 16 points en 22 matchs depuis le début de la saison, Prud’homme s’acquitte également fort bien de ses missions défensives.

«Jo, c’est un gamer, illustre son entraîneur, Sébastien Tremblay. C’est un défenseur capable de bien jouer dans les deux zones et à qui on donne souvent le défi de jouer contre les gros trios adverses. C’est aussi un jeune qui démontre du leadership et qui n’a pas peur de parler dans le vestiaire.»

Photo Martin Alarie

Joueur complet

Il n’a que 12 ans, faut-il le rappeler, mais Prud’homme démontre déjà un appétit à être efficace partout sur la patinoire. Un aspect plutôt rare chez les jeunes de cet âge, note l’entraîneur Tremblay.

«Il aime jouer dans les deux sens de la patinoire. Dans le hockey, aujourd’hui, la majorité des gars veulent marquer des buts. Lui, il prend goût à jouer autant en attaque qu’en défensive.»

Jonathan Prud’homme #27

Photo Martin Alarie

Équipe : Grenadiers du Lac St-Louis

: Grenadiers du Lac St-Louis Position : Défenseur gaucher

: Défenseur gaucher Taille : 5 pi 1 po

: 5 pi 1 po Poids : 105 lb

: 105 lb Joueur préféré : Brent Burns

: Brent Burns Équipe préférée: Golden Knights de Vegas

22 PJ | 6 B | 10 P | 16 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Jeudi 13 février, 10 h 30