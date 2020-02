Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Justin Giguère, un gardien qui en impose

Le gardien des Espoirs du Saguenay–Lac-Saint-Jean Justin Giguère ne fait peut-être que 5 pi 4 po et 100 lb mais, quand il est devant son filet, on a l’impression qu’il est beaucoup plus imposant!

Cette qualité, celle de se faire intimidant pour les joueurs adverses, n’est pas donnée à tous les gardiens et le jeune homme masqué jeannois l’a.

Photo Didier Debusschère

«Justin est un gardien de but qui possède une très bonne position de base pour un gardien de son âge. En d’autres mots, il se fait gros devant son filet. Chez les pee-wee, c’est un gros atout à avoir», mentionne son entraîneur avec les Espoirs, Olivier Bouchard.

L’entraîneur le reconnaît: Giguère représente un défi pour les équipes adverses.

«Il ne leur laisse pas beaucoup d’espace pour lancer. Il a l’air d’un gardien de but quand il est devant son filet et ça peut être intimidant pour les autres joueurs.»

Photo Didier Debusschère

Concentration

Pour Olivier Bouchard, l’un des aspects que son gardien a le plus améliorés depuis un an est sa préparation d’avant-match.

«L’an dernier, il rentrait dans la structure et un peu comme tous les joueurs, sa préparation faisait un peu défaut. Il avait tendance à se concentrer sur ce qu’il ne pouvait pas contrôler. Cette année, il est vraiment concentré sur son plan de match à lui et c’est pourquoi il progresse bien.»

Justin Giguère #39

Photo Didier Debusschère

Équipe : Espoirs du Saguenay–Lac-Saint-Jean

: Espoirs du Saguenay–Lac-Saint-Jean Position : Gardien de but

: Gardien de but Taille : 5 pi 4 po et demi

: 5 pi 4 po et demi Poids : 100 lb

: 100 lb Joueur préféré : Carey Price

: Carey Price Équipe préférée: Oilers d'Edmonton

10 PJ | 8 V | 2 D | MOY 2,20 | 2 BL

Premier match au Centre Vidéotron : jeudi 13 février, 18 h