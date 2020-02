Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Lucas Beckman, un sang-froid hors du commun

La position de gardien de but peut être ingrate. Une simple petite erreur de concentration peut faire une grande différence dans un match. C’est pourquoi les meilleurs à cette position ont souvent une force mentale au-dessus de la moyenne. C’est le cas du jeune gardien du National de Montréal Lucas Beckman.

Le jeune homme masqué montréalais affiche une moyenne de 1,82 but accordé par match cette saison, la meilleure de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Photo Martin Alarie

«C’est un jeune gardien très concentré et facile à diriger. Ce que tu veux chez un gardien de but, c’est qu’il ait de la glace dans les veines et Lucas a déjà ça. Il ne s’emporte jamais trop dans les bons moments, mais il ne se laisse pas abattre dans les moins bons. Il demeure toujours dans le moment présent. C’est fréquent, chez des jeunes, de les voir se laisser emporter par l’émotion, mais ça n’arrive pas avec Lucas», explique l’entraîneur du National, Richard Moore.

Bon techniquement

En plus de l’aspect mental, Beckman a aussi ce qu’il faut sur le plan athlétique.

Photo Martin Alarie

À 5 pi 7 po et 127 lb, il possède déjà un gabarit qui lui permet d’exceller dans son groupe d’âge.

«Ce qui m’impressionne chez Lucas, c’est à quel point il est bon techniquement. Ses mouvements latéraux sont excellents et il n’est jamais pris hors position. Lorsqu’il donne un rebond, il réagit aussi très rapidement pour revenir.»

Lucas Beckman #33

Photo Martin Alarie

Équipe : National de Montréal

: National de Montréal Position : Gardien de but

: Gardien de but Taille : 5 pi 7 po

: 5 pi 7 po Poids : 127 lb

: 127 lb Joueur préféré : Jordan Binnington

: Jordan Binnington Équipe préférée: Canadien de Montréal

11 PJ | 5 V | 5 V | MOY 1,82 | 2 BL

Absent du tournoi