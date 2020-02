Les bâtisseurs urbains: une notaire de son temps

Membre du réseau d’affaires «Les bâtisseurs urbains», Me Audrey Lachance, copropriétaire de l’étude notariale Larochelle et Associés, est fière de prendre part à la réussite de ses clients, quelle que soit la nature ou l’ampleur de leurs projets.

Appuyée par son équipe, Me Lachance allie compétence et modernité. Dans une ambiance conviviale et professionnelle, elle vous accueille, vous écoute et vous conseille avec respect, efficacité et créativité. «Ce n’est pas vrai que sérieux et plaisir ne vont pas de pair. Je travaille avec le sourire et j’agis pour faciliter la vie de mes clients, et ce, même si les mandats qui me sont confiés sont souvent des plus complexes», explique Me Lachance. Celle-ci est la fille de Me Kent Lachance, l’un des fondateurs de l’étude dont elle a pris le relais il y a quatre ans. Ce dernier œuvre toujours au sein de l’entreprise située à Place de la Cité depuis plus de 30 ans.

À votre service

Me Audrey Lachance et son associée, Me Stéphanie Argouin, réalisent régulièrement des transactions impliquant plusieurs millions de dollars et à cet effet, détiennent toutes deux une assurance-responsabilité professionnelle de 40 millions de dollars.

«Notre équipe offre des services juridiques en droit des affaires [convention d’actionnaires ou de commanditaires, réorganisation corporative, incorporation, financements commerciaux, acquisitions d’entreprises, projets immobiliers en copropriété...]. S’ajoutent à cela diverses expertises sectorielles liées, par exemple, à la transmission du patrimoine [succession, testament, mandat de protection, etc.] et aux procédures non contentieuses telles que des homologations de mandats et des demandes au tribunal», résume Me Lachance.

Depuis 2017, Me Lachance est médiatrice accréditée en droit civil et commercial, elle offre donc à ses clients une alternative aux tribunaux, pour un règlement des conflits plus rapide et moins coûteux.

L’étude notariale Larochelle et Associés fait également partie du réseau provincial Jurisconseil dont la force est la mise en commun d’expériences et de connaissances. Les études membres partagent la même vision, soit la recherche de l’excellence au service du client.

À l’avant-garde

Afin de conseiller leurs clients de façon encore plus pointue, Me Audrey Lachance et Me Stéphanie Argouin poursuivent leur formation de façon continue, étant toutes deux présentement inscrites à la maîtrise en fiscalité.

Bien que toutes leurs infrastructures informatiques soient déjà bien protégées, tous les documents et informations personnelles des clients bénéficieront sous peu d’une couverture d’assurance visant à compenser les pertes et dommages pouvant découler d’une éventuelle cyberattaque.

Par ailleurs, l’étude met également une voûte corporative à la disposition de ses clients commerciaux, leur offrant ainsi un service complet de garde et de mise à jour annuelle de leurs livres de société.

Très impliquée

Passionnée et rigoureuse, Me Lachance s’investit au sein de la Chambre des notaires du Québec, à titre de mentore auprès de jeunes notaires et est également membre du comité d’inspection professionnelle.

Femme de cœur, elle s’implique auprès d’organisations comme la Société canadienne du cancer et Les Petits Frères de Lévis. Elle a récemment accepté la présidence d’honneur du souper-bénéfice des Petits Frères de Québec qui aura lieu le 12 mai prochain.

Membre du conseil d’administration de l’Association des femmes entrepreneures de Québec et passionnée par le monde des affaires, Me Audrey Lachance, qui cumule 14 années de pratique notariale, est totalement au fait de la réalité des dirigeant(e)s d’entreprises qui bâtissent le Québec d’aujourd’hui et de demain et demeure disponible pour les aider à atteindre leurs objectifs.