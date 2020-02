Les Bruins ont finalement raison des Red Wings

Les Bruins de Boston ont signé une première victoire en six matchs contre les Red Wings de Detroit, samedi après-midi, au TD Garden, où ils se sont imposés par la marque de 4 à 1.

Trois buts en moins de cinq minutes en milieu de rencontre ont été suffisants pour assurer la victoire à l’équipe locale.

Charlie McAvoy a ouvert le bal avec son deuxième but de la saison. Patrice Bergeron en a rajouté en marquant son 25e de la campagne 1 min 39 s plus tard. Charlie Coyle a poursuivi la poussée des siens en complétant un jeu orchestré par McAvoy et Danton Heinen.

David Pastrnak a mis le match hors de portée des Red Wings en enfilant son 42e but de la saison. Brad Marchand a obtenu sa deuxième mention d’aide du match sur la séquence.

Darren Helm a été le seul joueur chez les visiteurs à déjouer Tuukka Rask, qui a réalisé un total de 25 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Bernier a cédé quatre fois sur 41 tirs.

Il s’agit d’une huitième victoire en neuf matchs pour les Bruins, qui occupent toujours le sommet du classement de la Ligue nationale de hockey.