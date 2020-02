Les Jardins de Vérone à Lebourgneuf: vie rêvée pour locataires, un sentiment de liberté

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Beaudet & Saucier. Pour en connaître davantage sur ce projet, cliquez ici.

Chacun poursuit un objectif. Que ce soit passer le plus de temps possible en famille, s’investir entièrement dans sa carrière ou profiter au maximum de sa retraite. Beaudet & Saucier propose de l’atteindre dans le confort des logements locatifs haut de gamme des Jardins de Vérone, dont la qualité et les services vous donneront l'impression d'être en vacances.

Ce projet situé sur la rue de Vérone comptera un total de 685 appartements, lorsque sa 8e phase, présentement en location (3 1/2 et 4 1/2 avec possibilité de bureau et 5 1/2), sera livrée en juillet prochain. L’entreprise familiale Beaudet & Saucier, qui œuvre dans le domaine de l’immobilier locatif depuis 1984, a été l’une des premières à développer des logements haut de gamme dans ce secteur de Lebourgneuf en 2009.

Autour de ces immeubles d’une qualité de construction exceptionnelle, l’aménagement paysager verdoyant et fleurissant des Jardins de Vérone crée un îlot paisible et agréable où apprécier la vie en banlieue, sans s’éloigner de divers services, des espaces verts, du boulevard Robert-Bourassa et du transport en commun.

Vivre pleinement

En franchissant la porte du tout nouvel immeuble avec accès contrôlé, c’est avec un sentiment de sécurité que les locataires de la 8e phase retrouveront leur appartement. Les cuisiniers en herbe gagneront vite leur cuisine composée d’abondantes armoires en mélamine blanche et noir lustrée, de comptoirs en granite, d’un dosseret en céramique, d’un évier sous plan, puis d’un grand îlot rassembleur. Très tendance!

Les soirs de fête, ils attendront leurs convives en dressant la table dans la salle à manger ouverte sur la cuisine et le salon, sous le luminaire de style contemporain faisant écho au style de l’appartement. Le grand salon aménagé sur le plancher de bois laminé que se partagent la majorité des pièces promet d’y multiplier les moments de détente.

L’ensemble des activités quotidiennes seront mises en lumière dans ces pièces communes, bordées par des fenêtres et la porte-patio menant au balcon que les rayons du soleil traverseront pour ensuite rebondir sur le plafond lisse et blanc.

Configurations variées

Les chambres (dont le nombre varie selon l’unité choisie) posséderont chacune leur propre walk-in et beaucoup d’espace pour aménager un nid douillet personnalisé. Certaines unités offriront une suite principale dotée d’une salle de bains privée avec douche, puis d’autres proposeront aussi un bureau. La salle de bains principale, pour sa part, conjuguera une baignoire et une douche en verre et céramique côte à côte, une lingerie, ainsi qu’un meuble-lavabo suspendu et surmonté d’une magnifique pharmacie illuminée.

Le rangement n’y manquera pas, avec la garde-robe du hall d’entrée et le casier personnel aménagé à l’intérieur du logement (dans la majorité des unités), plutôt qu’au sous-sol.

Une multitude de services

Profiter d’autant d’espace pour vivre, sans avoir à consacrer beaucoup de temps à l’entretien... Quel bonheur! Voilà qui laisse une grande liberté pour s’occuper de soi, de sa famille et de ses projets dans un grand confort (climatisation centrale) et une intimité inégalée (structure de béton).

L’accès au spa et aux piscines extérieurs chauffés et surveillés, ainsi qu’à un gym donneront l'impression aux locataires d'être à l’hôtel. Inutile de prendre la voiture pour aller nager ou pour s’entraîner, il suffira d’attraper sa serviette et d’emprunter l’ascenseur pour s’y rendre à pied.

Au moment de sortir pour aller au boulot ou pour faire des emplettes, la voiture ne sera jamais froide ou enneigée, puisqu’elle sera dans le stationnement sous-terrain.

De plus, avec un service d’entretien disponible 24/7 et un bureau de location et d’administration sur place, il y aura toujours quelqu’un pour venir en aide aux locataires.