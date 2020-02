Mondiaux de Salt Lake City : Laurent Dubreuil décroche le bronze au 1000 m

Sportcom - Laurent Dubreuil a vécu toute la gamme des émotions, samedi, au 1000 m des Championnats du monde de patinage de vitesse longue piste présentés à Salt Lake City, en Utah. Quatrième à l’issue de son passage où il a réalisé le meilleur temps de sa carrière sur cette distance, le Québécois a ensuite vu son bon ami néerlandais Thomas Krol être disqualifié, ce qui lui a procuré la médaille de bronze.

«Je n’en reviens pas! Pour être honnête, je suis dépassé par les événements», s’est exclamé Dubreuil après avoir enregistré un chrono de 1 min 6,765 s, le plaçant troisième derrière le Russe Pavel Kulizhnikov (1 min 5,697 s), auteur d’un nouveau record du monde, et le Néerlandais Kjeld Nuls (+1,03 seconde).

«De faire ce temps-là et d’être aussi proches de ces gars-là, c’est incroyable. Je savais que j’étais en forme, mais je ne m’attendais pas à obtenir ce résultat. Je suis sans mot.»

Cette médaille n’est toutefois pas venue sans peine pour le Lévisien qui s’est dit déçu pour Thomas Krol, disqualifié en raison d’un virage trop large ayant gêné son adversaire en toute fin de parcours.

«C’est une montagne russe d’émotions. Une partie moi est désolé pour lui, c’est un de mes meilleurs amis sur le circuit et j’ai été un peu chanceux. Par contre, je suis vraiment fier de ma performance et je ne pourrais pas être plus content au niveau personnel.»

Cette situation n’est pas sans rappeler la disqualification ayant privé Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu et Gilmore Junio d’une médaille d’or au sprint par équipe disputé jeudi. « Cette fois-ci, c’est l’inverse, alors que notre disqualification avait permis aux Néerlandais de monter sur la plus haute marche du podium. Ce sont des choses qui arrivent et à l’image de mes adversaires, je ne peux pas me réjouir d’une exclusion», a-t-il poursuivi.

Également de cette épreuve, Beaulieu-Gélinas (+1,56 seconde) et Alexandre St-Jean (+2,18 secondes) se sont respectivement classés 9e et 17e.

Les Canadiens quatrièmes

Plus tard en journée, les Canadiens Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Tyson Langelaar (+3,58 secondes) ont pris le quatrième rang à la poursuite masculine, qui a été remportée par les Néerlandais en 3 min 34,687 s.

Du côté féminin, les Ontariennes Ivanie Blondin (+ 9,96 secondes) et Isabelle Weidemann (+ 10,08 secondes) ont terminé respectivement cinquième et sixième à l’épreuve du 5000 m. La Russe Natalia Voronina a triomphé en établissant une nouvelle marque mondiale de 6 min 39,021 s.