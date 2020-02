La Fondation Petits bonheurs d’école tiendra son 10e cocktail-bénéfice Porte-bonheur le mercredi 1er avril, dès 17 h, au Blaxton de l’avenue Cartier à Québec.

Depuis sa création, l’événement a permis d’amasser plus de 140 000 $ qui ont été distribués aux élèves de milieux moins favorisés, leur permettant d’avoir des lunettes, des soins de santé, des repas, du matériel scolaire ; de leur offrir des services spécialisés et d’exprimer leurs peines, leurs besoins et difficultés par le Courrier des Jeunes. Renseignements : petitsbonheursdecole.com ou 418-628-4355.

Double anniversaire

Photo courtoisie

Les duchesses du Carnaval de 1990 ont souligné récemment, au cours de leur soirée carnavalesque annuelle, le 30e anniversaire de leur rencontre, mais aussi le 50e anniversaire de naissance de leur reine, Caroline Barber, duchesse de Cartier. Ça valait bien une photo dans ma page. Les voici 30 ans plus tard, de gauche à droite : Line Verret (Montmorency), Josée Turmel (Frontenac), Réjeanne LeBlock (Champlain), Caroline Barber (Cartier et reine), Marleyne Caouette (Lévis), Christyne Beaulé (Montcalm) et Marie-Andrée Gilbert (Laval).

Parc d’attractions intérieur

Photo courtoisie

Félicitations à Jean-François Bédard et Julie Lanthier (photo) qui ont ouvert récemment leur Centramusement de la Jacques-Cartier situé dans le parc industriel de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (140, rue Clément-Paquet). On y retrouve jeux gonflables, manèges, arcades, tables de jeux et même une cantine avec café, chocolat chaud, friandises. C’est ouvert le vendredi (de 15 h 30 à 21 h) et le samedi et dimanche, de 10 à 17 h. Renseignements : https://amusementjc.com/

Les Amis de la Saint-Vincent de Paul

Photo courtoisie

Pour une 2e année consécutive, Pierre Dolbec (à gauche sur la photo), président de Dolbec international, et Karl McLellan (à droite), vice-président et chef de la direction du Groupe Bernières, ont accepté la coprésidence d’honneur de la 8e soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul, qui se tiendra le jeudi 16 avril à la Salle des promotions du Séminaire de Québec sous la formule d’un cocktail dînatoire, agrémenté d’un encan silencieux. L’événement vise principalement, depuis sa première présentation en 2013, à amasser des fonds afin d’aider concrètement et de façon quotidienne les familles et personnes seules de la région. Renseignements et billets : ssvp-quebec.org .

La plus titrée

Photo courtoisie

Denis Gros-Louis, de Wendake, et sa chienne Jade (photo) ont participé récemment au prestigieux concours new-yorkais Westminster Kennel Club qui réunissait au total, toutes races confondues, pas moins de 2800 chiens au Madison Square Garden de New York. Ils étaient les seuls représentants du Canada contre 7 des meilleurs chiens aux États-Unis, dans la catégorie Champions (Saint-Bernard). Jade, propriété de Denis Gros-Louis et Sylvain Sirois, a terminé en 3e place et accumule ainsi des points de grands championnats américains. Jade a terminé sa saison 2019 comme étant la femelle de race Saint-Bernard la plus titrée dans l’histoire du Canada. Dans la vie de tous les jours, Denis Gros-Louis est directeur général du Conseil en Éducation des Premières Nations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Chrystine Brouillet (photo), roman-cière de Québec (série Maud Graham), 62 ans... Serge Duclos, directeur général du Salon Carrière Formation de Québec et de Carrefour jeunesse-emploi--- Charlesbourg-Chauveau, 54 ans... Russell Martin receveur agent libre au baseball majeur, 36 ans... Jaromír Jágr, ex-joueur de la LNH, propriétaire du club de hockey HC Kladno, 48 ans... Axelle Red, chanteuse française 51 ans... Jane Seymour---, actrice de télé et de cinéma, 69 ans... Jacques Thisdale, comédien québécois, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 février 2019. Lee Radziwill (photo), 85 ans, sœur cadette de Jacqueline Kennedy Onassis... 2016. Victor Goldbloom, 92 ans, 1er titulaire du ministère québécois de l’Environnement... 2015. Steve Montador, 35 ans, ancien défenseur de la LNH... 2012. Charles Anthony, 82 ans, ténor américain, recordman du Metropolitan Opera de New York... 2008. Steve Fossett, 64 ans, richissime homme d’affaires américain... 2007. Robert Alder, 93 ans, le père de la zappette en 1950... 2007. Ray Evans, 92 ans, compositeur américain... 2005. Pierre Bachelet, 60 ans, chanteur français... 2004. André Daveluy, 92 ans, chroniqueur à la télévision de Radio-Canada (Monsieur Bricole)... 1965. Nat King Cole, 47 ans, chanteur américain et musicien de jazz.