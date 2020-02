Royal Hideway Playacar: un havre paisible et cossu pour adultes seulement

Cet hôtel intime 5 étoiles situé sur la belle plage Playacar, à Riviera Maya, est idéal pour les couples recherchant le calme tout en étant à 15 minutes de marche de la 5e avenue de Playa Del Carmen.

De style européen, cette propriété de seulement 201 chambres offre un décor raffiné ; longues fenêtres habillées de voilages, mobilier en bois et fines tapisseries habillent les pièces. Dans le lobby, un élégant escalier central de style Belle Époque mène à un salon où l’on sert le thé traditionnel anglais en fin d’après-midi, une bibliothèque et un spa bien aménagé. Dans les bâtiments de deux à trois étages, les balcons ont vue sur des jardins parsemés de fontaines, de passerelles et d’étangs où s’abreuvent oiseaux et papillon et où règne la quiétude.

Photo courtoisie, Natalie Sicard

La propriété propose des chambres vastes et élégantes, avec lit king size ou deux lits doubles, avec balcon ou terrasse. Les salles de bain sont particulièrement grandes avec une douche séparée de la baignoire en marbre classique et avec jets.

Il y a quatre suites lune de miel, deux suites présidentielles et seulement 18 chambres avec deux lits pour cet hôtel réservé aux adultes. Chaque villa a son propre concierge.

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Fine gastronomie

Côté restauration, il y a 6 restaurants aux menus orchestrés par le chef étoilé Michelin Alejandro Sánchez, dont le Las Ventanas, lauréat de quatre diamants AAA et qui propose 6 à 12 plats à découvrir tout en interagissant avec le chef et son équipe. Une expérience gastronomique en soi limitée à un petit nombre d’épicuriens à la fois. Sinon, deux restaurants sur la plage offrent les repas, matin, midi et soir. Le Grill, de type buffet, au premier, offre une grande salle à manger extérieure ouverte sur la plage et la mer, tandis que Le Spices, en hauteur au deuxième étage, est plus intime, mais a une superbe terrasse et sur son menu à la carte des chilaquiles — le déjeuner typique mexicain — et de succulents tacos au poisson !

Photo courtoisie, Natalie Sicard

En bordure de la piscine sur la plage, des BBQ festifs et goûteux se déroulent tous les jeudis et samedi vers 13 h : du poisson frais du jour sur le grill, tel que des crevettes ou du vivaneau dans une marinade à base d’achiote, une épice typique du Yucatán ou des brochettes de viande figurent au menu.

La plage de Playacar est située dans une zone résidentielle et est la plus belle de Playa Del Carmen. On y trouve aussi un terrain de golf (18 trous conçu par Robert Von Hagge) et un petit aérodrome. La plupart des vacanciers résident dans l’un des tout inclus qui s’y sont développés. Il y a du monde, mais la plage a été élargie, l’accès y est contrôlé et elle est très bien entretenue.

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Animation et activités

On ne vient pas ici pour faire la fête. Le 5 à 7 musical, qui se déroule à l’extérieur sur la terrasse du bar Allegria est tout en jazz et bossa-nova. On poursuit la soirée à la belle étoile ou à l’intérieur, au bar, dans des fauteuils moelleux ou autour de la table de billard. Tous les lundis, il y a la discothèque silencieuse avec casque d’écoute. L’ambiance est feutrée de jour comme de soir ! La clientèle est constituée de couples, de 30 à 80 ans, qui souhaitent se reposer et recharger leurs batteries dans un cadre douillet.

Notre journaliste était l’invitée du groupe hôtelier Barcelo.

PLUS

Les jardins verdoyants et fleuris sont bien aménagés et la décoration du complexe est agréable. Quelques petites piscines isolées permettent de se détacher de la foule pour encore plus de quiétude.

MOINS

La piscine principale sur la plage peut être un peu bruyante et turbulente. De l’espace avec chaises longues sur la plage, on entend la musique et la disco des hôtels voisins.

On y trouve

201 chambres

Six piscines, dont deux avec vue sur la mer

Six restaurants, dont la table du chef, et quatre bars

Deux terrains de tennis, vélos disponibles.

Activités nautiques non motorisées gratuites : kayak, planche à voile, voile, catamaran, etc.

Un spa avec piscine extérieure, jacuzzi et un gym

Internet inclus

Service aux chambres 24 heures

Repas à la carte illimités

Grand amphithéâtre avec des spectacles tous les jeudis

À savoir

L’aéroport international de Cancún est à 60 minutes en voiture, et la plupart des parcs, sites archéologiques et autres attractions de la région sont accessibles en moins de 50 minutes.