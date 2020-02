Situation mystérieuse chez MTY

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Des allégations font plonger le titre

L’action du Groupe MTY a reculé de 8,5 % hier après l’annonce par l’entreprise montréalaise du report de ses résultats trimestriels, qui devaient être publiés mardi. La cause ? « Certaines allégations récemment formulées par un prétendu employé lanceur d’alerte », a indiqué le franchiseur de restaurants, qui juge les allégations « sans fondement et frivoles ». L’AMF n’a pas voulu dire si elle menait des vérifications dans ce dossier.

Le Fonds FTQ investit 7,4 M$

Photo courtoisie

Le Fonds de solidarité FTQ annoncera cette semaine un investissement de 7,4 M$ dans le fonds belge Theodorus, qui ouvrira bientôt un bureau à Montréal. Le fonds de 38 millions d’euros investit dans de jeunes entreprises technologiques, notamment dans le domaine de la santé. Le bureau montréalais tentera de favoriser la création d’entreprises québécoises à partir de découvertes universitaires, selon son associé principal, Théo Risopoulos.

Une dette d’à peine 898 M$ pour Bombardier ?

Photo Francis Halin

Qu’adviendrait-il de la lourde dette nette de 7,1 G$ US (9,4 G$ CA) de Bombardier si la multinationale vendait sa division ferroviaire à Alstom ? Elle pourrait fondre jusqu’à atteindre à peine 678 M$ US (898 M$ CA), calcule l’analyste Cameron Doerksen de la Financière Banque Nationale. Cette projection tient toutefois compte d’un prix de vente de 7 G$ US pour Bombardier Transport, ce qui est bien au-delà de la valeur de 5 G$ US attribuée par le spécialiste à cette division.

Un fonds torontois s’installe à Montréal

Le fonds torontois Highline Beta, qui a reçu beaucoup d’argent d’Ottawa et de la Banque Royale, ouvre un bureau à Montréal. Fondé en 2016, il investit des sommes de 200 000 $ à 500 000 $ dans de jeunes entreprises afin de les aider à vendre leurs produits et services à des multinationales.

Il mise 1,2 M$ sur Stingray

Capture d'écran

Le président du conseil d’administration de Stingray, Mark Pathy, vient de profiter d’un récent repli boursier de l’entreprise pour acheter pour 1,2 M$ d’actions. M. Pathy, dont la famille a fait fortune avec la firme montréalaise de transport maritime Fednav, avait déjà investi plus de 3 M$ dans Stingray depuis 2017.