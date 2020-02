Un week-end de découvertes à Panama City Beach

De prime abord, Panama City Beach, dans le Panhandle, au nord-ouest de la Floride, ressemble à n’importe quelle autre station balnéaire américaine typique. Pourtant, cette destination riche de sa longue plage de sable blanc farine et ses eaux vert émeraude rivalise facilement avec les plages des Caraïbes. Un week-end à Panama City Beach est une chasse aux trésors cachés.

Vendredi

15 h : On dépose nos valises !

Le Majestic Beach Resort est un secret bien gardé à Panama City Beach. Leurs 137 unités de style condo avec balcon, réparties sur 23 étages, ont toutes une vue imprenable sur le golfe du Mexique. Notez que le complexe offre aussi cinq piscines et des terrains de tennis. L’autre avantage est qu’il est construit loin du brouhaha de la ville, assurant ainsi aux locataires de beaux rêves. Si l’envie vous prend de faire la fête, le tramway non loin vous mènera en moins de 15 minutes au cœur de Panama City Beach, là où ça bouge vraiment !

resortcollection.com

17 h : Attention, ça mord !

En Floride, les quais municipaux sont de véritables lieux de rassemblement. Et c’est le cas du Russell-Fields Pier au centre de Panama City Beach, à quelques pas du centre commercial animé Pier Park. Avec ses 1500 pieds, il est l’un des plus longs du golfe du Mexique, il attire les touristes, et bien sûr les pêcheurs. Longez-le en admirant la couleur émeraude de l’eau (on appelle cette partie du territoire de la Floride l’Emerald Coast).

Photo courtoisie, visitpanamacitybeach.com, Resort Collection

18 h : Coucher de soleil

Le meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil est chez Schooners, un resto-bar de plage, familial et convivial, qui a vu le jour dans les années 1960. Bien qu’il ait été rénové au fil des ans, il a gardé son air d’antan. Tous les soirs, on célèbre ce spectacle féerique par un tir de mousquet provenant d’une ancienne goélette. Les musiciens invitent la foule à se déhancher au son de leur musique. Poissons frais du jour et boissons tropicales vous y attendent ! Attablez-vous et profitez de cette vue magnifique sur l’océan. Le jour, la plage du Schooners est le rendez--vous préféré des résidents locaux.

schooners.com

Samedi

9 h : On déjeune

À Panama City Beach, on aime bien se sucrer le bec pour déjeuner ! Thomas Donuts & Snack Shop, une institution depuis 1971, sert les meilleurs beignes en ville. En matinée, les clients peuvent parfois patienter pendant une heure pour emporter ces beignes dont le fameux Key lime pie. Le midi, le menu varié comprend une poutine à la mode Southern composée de frites, de fromage au poivre et de sauce à la saucisse !

thomasdonutandsnackshop.com

Finns Barista Bar and Snack Shack, dans l’édifice où est située la boutique Mr Surf, offre des déjeuners santé où règnent smoothies, bols d’açai, burritos, granolas et de l’excellent café. Tout à côté, on trouve le Finns Island Style Grub, un camion de bouffe de rue bien connu pour ses ceviches et ses tacos.

finnsgrub.com

10 h : Une île paradisiaque

Shell Island est un incontournable. Avec sa plage au sable blanc étincelant et ses jolies dunes, cette île de 11 km au large du parc d’État St-Andrews rappelle un paysage lunaire. Ce petit havre de paix est parfait pour les escapades romantiques ou simplement pour une bonne dose de farniente. Shell Island est apprécié par les collectionneurs de coquillages et ses eaux limpides se prêtent à la plongée en apnée.

N’oubliez pas d’apporter votre pique--nique, car il n’y a aucun service sur l’île.

La meilleure façon de s’y rendre est de prendre une navette du parc St-Andrews (un parc d’État qui mérite également la visite) ou encore de faire appel à l’entreprise Lagoon Pontoons pour une excursion en bateau de type ponton. Il n’est pas rare de croiser des dauphins le long du parcours de quelques minutes. Sachez toutefois qu’il est absolument interdit de les nourrir ou de les toucher, selon le Marine Mammal Protection Act (MMPA). À défaut de quoi, des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 $ ou même une peine de prison peuvent être imposées aux contrevenants.

lagoonpontoon.com

shellislandshuttle.com

16 h : Cocktail et Shopping

Si le magasinage est votre tasse de thé, faites un saut à Pier Park, un centre commercial à ciel ouvert, à quelques pas de la plage, offrant plus d’une centaine de commerces : boutiques, restaurants, divertissements de toutes sortes et même un cinéma Imax. Au Jimmy’s Buffett’s Margaritaville, vous pourrez siroter un cocktail tropical bien frais en admirant l’océan !

Si les hauteurs ne vous font pas peur, montez à bord de la grande roue haute de 200 pieds pour une vue à couper le souffle.

simon.com

Photo courtoisie, visitpanamacitybeach.com, Resort Collection

19 h : À la bouffe !

Profitez de votre escapade à Panama City Beach pour goûter à la fine cuisine du Firefly, lauréat de plusieurs prix gastronomiques. Ce restaurant est réputé pour ses sushis, ses viandes grillées et ses fruits de mer. Sa salle à manger décorée d’un immense chêne illuminé le rend encore plus attrayant.

fireflypcb.com

Dimanche

10 h : Brunch dominical

Véritable secret de polichinelle, le Andy’s Flour Power offre les meilleurs brunchs en ville. Tant la population locale que les touristes raffolent de leurs muffins aux pistaches, de leurs pains dorés à la cannelle ou de leurs frittatas aux courgettes et aux asperges.

En plus, le dimanche, des musiciens de jazz accompagnent votre dégustation ! Armez-vous de patience, c’est toujours plein à craquer.

andysflourpower.com

12 h : Jouer à Alligator Dundee

Panama City Beach a aussi sa zone marécageuse dans la West Bay, terrain d’une grande biodiversité qui rappelle les Everglades où se cache une faune variée. À bord d’un aéroglisseur de chez Wild Thang Airboat Tours, offrez-vous une bonne dose d’adrénaline à la recherche d’alligators. Soyez attentifs, car il arrive que l’on croise des requins et des dauphins dans cette baie où l’eau est souvent peu profonde. Des ours se montrent même parfois le bout du nez. Nos guides particulièrement drôles semblaient fraîchement sortis de l’École de l’humour !

wildairboat.com

14 h : L’heure du lunch

Quoi de plus agréable que de luncher au bord de la mer ? Le Hand Five Bar & Grill allie cadre exceptionnel et bonne cuisine. Le regard rivé sur l’horizon, savourez leurs cornichons frits, leurs tacos au mahi-mahi ou encore leurs très populaires nachos aux fruits de mer. Une belle façon de terminer votre escapade à Panama City Beach en beauté.

hangfivepcb.com

À savoir

L’aéroport international North-west Florida Beaches est à une trentaine de minutes de Panama City Beach.

Si vous préférez la grande chaleur, il vaut mieux visiter Panama City Beach de la fin mars à la fin octobre. L’hiver, les températures sont plus fraîches.

En mars et en avril, les jeunes envahissent les plages de Panama City Beach lors du spring break.

Panama City Beach est située dans le Panhandle. Ce territoire bordant le golfe du Mexique, à l’ouest de la rivière Apalachicola, prend la forme d’une poignée de casserole, d’où son surnom de Panhandle en anglais.

► Pour plus d’informations : visitpanamacitybeach.com

