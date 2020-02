Une visite dans un salon d’esthétique est souvent synonyme de bien-être. À Québec, de nombreux centres se démarquent par la qualité des soins offerts et l’ambiance qui s’y dégage. Évidemment, difficile de placer tous les endroits merveilleux dans un seul et même article. Alors voici 10 salons d’esthétique qui se démarquent à Québec.

DERMAPUR ESTHÉTIQUE

Si vous aimez les salons intimes et chaleureux où le suivi se fait toujours avec la même esthéticienne, c’est la place. Audrey Déry bénéficie d’une fidèle clientèle depuis plusieurs années, et ce n’est pas dû au hasard. On vante sa délicatesse, sa gentillesse et sa grande expertise des soins proposés. Sa clinique possède des équipements renommés dans le milieu de l’esthétisme: L’Apilus xCell pour une épilation 100% définitive, ENERGY 900, un appareil révolutionnaire pour un rajeunissement sans chirurgie, Lumicell Touch pour le remodelage complet du corps, etc.

9120, rue Chauvet

418 977-7195

Pour plus de détails, cliquez ici.

INSTITUT DIVAS

Ici, plusieurs services sous le même toit: barbershop, coiffure, massothérapie et esthétique. On vous offre: pose et remplissage de cils, thermocoagulation, microblading, lashlift, spray tan et bien plus. Un service personnalisé et professionnel à l’affût des dernières tendances et à l’écoute de vos besoins. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne!

2815, chemin des Quatre Bourgeois

418 659-3877

Pour plus de détails, cliquez ici.

INNOVA

L’équipe se compose de quatre jeunes filles dévouées dont la priorité est de vous offrir des services personnalisés. La propriétaire et esthéticienne Mélissa Major est derrière cette compagnie qui vous propose plusieurs soins, dont le bronzage NUDA, le blanchiment dentaire, le maquillage, le laser, les soins à l’oxygène, etc. Sur place, plusieurs produits pour peaux sensibles, ternes, déshydratées ou grasses.

102-6295, boulevard de l'Ormière

418 571-2512

Pour plus de détails, cliquez ici.

CINQ SENS

Cette clinique médico-esthétique a ouvert ses portes en 2011. La propriétaire, Mme Nabila AitMehdi, a travaillé dans plusieurs pays tels que la Suisse, la France et la Tunisie, ce que lui a permis d’acquérir une grande expertise dans le domaine de l’esthétique. Agent de comblement, traitement des cicatrices, peeling, pose de cils, soins pour la repousse des cheveux, épilation laser... et plusieurs autres services à ce centre de Place Ste-Foy.

2450, boulevard Laurier

581 981-3300

Pour plus de détails, cliquez ici.

SPA INFINIMA

En plus de l’expérience spa et massothérapie, le Spa Infinima se spécialise dans les soins du corps et du visage... le rêve! Soins exfoliants, traitement des varices et de la cellulite, soins complets du visage, maquillage, manucure, etc. Informez-vous sur les forfaits romantiques pour couple et les forfaits famille et amis afin de passer un moment fort agréable en bonne compagnie.

2972, chemin Sainte-Foy

418 651-0001

Pour plus de détails, cliquez ici.

INSTITUT D'ÉPILATION AU LASER ET D'ESTHÉTIQUE DE QUÉBEC

Une équipe d’esthéticiennes compétentes et expérimentées qui se spécialise dans l’épilation au laser, l’électrolyse et l’épilation à la cire. Le but premier est de s’occuper de vos poils en vous offrant des solutions au problème de pilosité. Afin de discuter de la méthode adaptée à votre carnation, la consultation est gratuite.

4300-2336, chemin Sainte-Foy

418 683-1270

Pour plus de détails, cliquez ici.

MP MEDIC

On vous propose une gamme complète de traitements médico-esthétiques à la fine pointe de la technologie dans une ambiance apaisante. MP Medic est composée d'une équipe de professionnels. Située sur l'emblématique avenue Maguire à Québec, la clinique cumule 30 ans d'expérience dans le domaine.

1249, avenue Maguire

418 527-4922

Pour plus de détails, cliquez ici.

CLINIQUE FOGLIA

Située à Sainte-Foy, Foglia est un centre d’esthétique et de massothérapie. Leur philosophie est de vous aider à vous sentir belles et beaux, et surtout, bien dans votre peau, peu importe votre âge ou votre budget. Si vous êtes pressés, la formule express permet de nettoyer et d’hydrater votre peau en profondeur.

3655, rue du Campanile

418 380-9375

Pour plus de détails, cliquez ici.

CLINIQUE NÖVA

La Clinique Növa est décrite comme un havre de paix, un lieu propice à la détente. En analysant votre peau, on vous conseille des soins de qualité et des produits adaptés à vos besoins. Profitez aussi de la boutique afin de vous procurer des produits pour le corps ou le visage. L’endroit a été créé par Julie Latreille, une esthéticienne réputée dans le domaine des soins corporels.

1170, boulevard Lebourgneuf, local 105

418 809-2467

Pour plus de détails, cliquez ici.

CLINIQUE LATITUDE

La clinique de la Dre Carole Cyr offre des soins médico-esthétiques dans un lieu où la clientèle se sent écoutée et respectée. Son équipe utilise des équipements à la fine pointe afin de faire rayonner la beauté naturelle de chaque personne. Traitement des rides et des ridules, raffermissement visage et corps, rajeunissement global de la peau, lifting sans chirurgie et bien plus.

3333, rue du Carrefour, local A205

418 667-0000

Pour plus de détails, cliquez ici.