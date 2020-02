Carrés au mélange chicago

Ces carrés s’inspirent de la friandise populaire à base de maïs soufflé, de cheddar et de caramel. Comme je ne me maîtrise plus quand j’ai un gros sac de maïs soufflé devant moi, j’ai décidé de préparer une petite quantité de carrés. Erreur. Chaque fois que je passe à côté, il en disparaît un ou deux...

Portion : 16 carrés

3 INGRÉDIENTS

1 paquet (187 g/6 ½ oz) de craquelins Goldfish au cheddar

1 sac (200 g/8 oz) de pépites de caramel Skor ou Heath (environ 325 ml/1 ¹⁄3 tasse)

300 ml (1 boîte) de lait concentré sucré non allégé

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °c (350 °f) Tapisser un moule en métal carré de 20 cm (8po) de papier parchemin Dans un sac de plastique refermable, écraser les craquelins à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou d’un maillet jusqu’à ce qu’ils soient à peu près de la même grosseur que les pépites de caramel. Dans un grand bol, mélanger les craquelins écrasés et les pépites de caramel. Arroser de lait concentré sucré et mélanger. Déposer la préparation dans le moule préparé et la presser pour l’étaler uniformément. Cuire au four sur la grille du milieu de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les bords soient dorés et que le centre bouillonne. Laisser refroidir complètement dans le moule déposé sur une grille, puis démouler en s’aidant du papier parchemin. Couper en carrés.

Conseil

Les carrés se conserveront une semaine à température ambiante dans un récipient hermétique.

