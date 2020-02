Des balados sur l’amour et ses complications

L’amour et les relations de couples sont des sujets particulièrement prisés par les créateurs de balados.

Une histoire d’amour bien racontée peut faire rêver.

Un courrier du cœur peut aussi très bien se réaliser en forme audio.

Même un balado de science peut s’intéresser à cette thématique, en expliquant par exemple comment notre cerveau fonctionne lorsque nous pensons à l’être cher.

Toutes ces possibilités font en sorte qu’il existe beaucoup de choix pour quiconque aimerait entendre parler d’amour en balado.

La clé est cependant de trouver ce qui vaut la peine d’être écouté.

L’importance des nuances

Bien que tout le monde peut parler d’amour d’une façon ou d’une autre, beaucoup ont tendance à dépeindre ce sujet comme quelque chose de simple et binaire.

Ce n’est toutefois pas le cas la plupart du temps.

Nos émotions sont beaucoup plus compliquées que ce que les comédies romantiques laissent entendre.

Beaucoup d’enjeux sérieux touchant aux relations amoureuses peuvent aussi être abordés, que ce soit le consentement ou la façon dont la technologie affecte aujourd’hui la façon dont Cupidon fait son travail.

Les meilleurs balados portant sur les relations amoureuses sont souvent ceux qui prennent le temps d’aborder ces sujets.

Il n’y a rien de mal à parfois vouloir se plonger dans un conte où l’amour triomphe et de voir le monde avec les yeux d’un grand romantique.

Quand vient le temps d’écouter un balado cependant, je vous suggère de donner une chance à ces productions qui osent aller plus loin.

Cinq balados pour Cupidon

Pour les amateurs de balados qui ne veulent toujours pas décrocher de la Saint-Valentin, voici cinq suggestions qui traitent des bons côtés et parfois des moins bons côtés de l’amour.

Love Story – Bababam

Tristan et Iseult, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, Jackie et John Kennedy ; qu’elles soient complètement dysfonctionnelles ou parfaitement romantiques, le balado français Love Story vous raconte les histoires d’amour de ces couples qui ont marqué l’histoire.

Le Casanova de Montréal – QUB Radio

Parfois en amour, l’être cher n’est pas tout à fait la personne que vous croyez connaître. Cet excellent balado de la journaliste d’enquête Brigitte Noël vous fait part d’un tel cas. Chaque épisode vous amènera un peu plus loin dans l’histoire tordue d’un homme soupçonné d’avoir séduit et escroqué des dizaines de personnes. Le quatrième épisode sera disponible dès lundi.

C’est compliqué – Slate.fr

Moitié courrier du cœur, moitié balado narratif, cette production de Slate.fr explore un tas de situations amoureuses dans lesquelles se retrouvent des gens comme vous et moi. La journaliste Lucile Bellan touche à tous ces sujets sans prétention et discute de ces problèmes que nous n’osons pas toujours aborder.

Entre nos lèvres – Céline & Margaux

Comme vous l’aurez deviné à son nom légèrement suggestif, le balado Entre nos lèvres parle de sexualité et de relations amoureuses. À travers des histoires personnelles qui rejoindront fort probablement certains aspects de votre vie intime, Céline et Margaux vous feront regarder la sexualité d’un autre œil.

Modern Love – WBUR

L’adaptation audio de la très populaire chronique du New York Times portant le même nom (aussi adaptée pour la télévision récemment), Modern Love mélange témoignages touchants, lectures de personalités connues et histoires rocambolesques touchant à l’amour.