«La Voix»: Voyez l'impressionnante audition de cet ancien candidat de «La Voix Junior»

La deuxième ronde des auditions à l'aveugle de La Voix continue de nous en mettre plein la vue. Ce dimanche, les fans fidèles de l'émission auront eu le plaisir de retrouver un visage familier parmi les participants.



En effet, le quatrième candidat à s'être présenté sur scène lors de l'émission diffusée le 16 février, Alexandru Tutuianu, était un ancien candidat à la deuxième édition de La Voix Junior, en 2017.

Capture d'écran

Il a débuté sa performance d'un classique d'Aznavour, La bohème, derrière un rideau, cachant son identité. Son identité a été révélée au moment où la première chaise, sur laquelle siégeait Coeur de Pirate, s'est retournée.

Capture d'écran

Capture d'écran

À la fin de sa prestation, lorsque tous les coachs ont pu enfin voir son visage, Marc Dupré l'a immédiatement reconnu.

Capture d'écran

Rappelons qu'Alexandru était dans l'équipe de Marc lors de son passage à La Voix Junior, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. D'ailleurs, son ancien coach a exprimé qu'il s'agissait d'une belle surprise de revoir son ancien protégé dans la cour des grands.



Lorsque questionné par Charles Lafortune à propos de son évolution musicale, en seulement deux ans, le jeune homme a expliqué que son timbre de voix lui a permis d'explorer.

Capture d'écran

«À La Voix Junior, mon image était beaucoup crooner, beaucoup jazz, Frank Sinatra, plus classique. Maintenant, c'est beaucoup d'aller vers tous les styles. [...] Avoir la voix plus grave, ça m'a permis d'avoir un répertoire plus grand, d'atteindre plusieurs notes qu'avant, je ne pouvais pas atteindre.»



Sa coach, Coeur de Pirate, a souligné le potentiel et la force du chanteur, et s'est dite très contente de le compter dans son équipe, qui est désormais composée de cinq chanteurs. Les équipes de Garou et de Pierre Lapointe comptent, elles aussi, cinq candidats, alors que celle de Marc en compte quatre.

Voyez l'audition d'Alexandru Tutuianu ci-haut!