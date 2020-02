L’attirance physique est-elle essentielle en amour?

Je suis une femme de 35 ans qui sort péniblement d’une aventure amoureuse de 10 années vécues presque sans gros nuages, sauf celui que je n’avais pas vu venir parce que mon conjoint est tombé en amour avec une autre. Depuis quelque temps on se disputait plus souvent. Lui souhaitait avoir des enfants et moi pas. Je crois que ça a fini par avoir raison de notre couple.

Pour me soulager dans ma peine et avoir du soutien moral, je me suis tournée vers un ami de longue date quand la rupture s’est produite il y a huit mois. Il s’agit d’un copain dont j’avais fait la connaissance sur les bancs d’université et avec qui je sortais régulièrement avant de rencontrer mon amoureux. Même s’il n’y avait entre nous qu’un très fort lien d’amitié, j’avais quand même senti un certain chagrin de sa part quand je lui avais annoncé que j’étais amoureuse. Il ne m’en avait pas moins conservé son amitié et on se revoyait à l’occasion pour prendre un verre et discuter.

J’en arrive à mon cas de conscience. Il y a un mois, après une sortie au cinéma et une bonne bouffe au resto, le vin aidant, il m’a avoué bien candidement qu’il éprouvait plus que de l’amitié pour moi. Et cela ne date pas d’hier. Sauf qu’il ne m’en avait jamais parlé puisque mon cœur était ailleurs.

Le problème c’est que ce n’est pas du tout mon genre d’homme. Oui, comme ami, mais pas comme amoureux, car il ne m’attire pas du tout physiquement. Mais le pire, c’est que lors d’un séjour de ski le week-end dernier dans un chalet des Laurentides que nous avions loué, on a fini par coucher ensemble. Tout ça pour constater que physiquement, ce n’est vraiment pas mon genre.

Je ne sais plus quoi faire Louise. Penses-tu que ça peut s’arranger avec le temps sur le plan physique, puisqu’au fond, je l’aime bien ? J’ai peur de le regretter et de me faire mal si je vais plus loin avec lui. En même temps, je ne me vois pas lui dire qu’on va arrêter ça tout de suite. Comme tu vois, je suis mal prise.

Âme en peine

À votre place, je ne prendrais pas le risque de briser une solide amitié dans le vain espoir qu’une attirance physique, bien peu probable, puisse naître un jour. Vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde sur le plan des sentiments et il faut que vous l’en préveniez rapidement pour ne pas qu’il se fasse d’illusions. La plus grande franchise est de mise dans les circonstances. Il sera simple de vous faire pardonner votre faiblesse de la fin de semaine dernière, mais poursuivre dans cette voie en vous berçant de l’illusion qu’un jour vous aimerez ce garçon comme lui vous aime serait le mettre à trop grand risque de souffrir par votre faute.