Le maïs soufflé au banc d’essai

Vous êtes nombreux à accompagner vos soirées cinéma de pop-corn ! Cette grignotine fait souvent le bonheur de toute la famille. Cette semaine, le maïs soufflé du commerce passe au banc d’essai !

► Notre analyse

26 choix de maïs à éclater ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de 50 g (environ 6-8 tasses de maïs éclaté) apporte :

Entre 145 et 280 calories

Entre 2,4 et 17 g de gras (de 0,5 à 8 g de gras saturés)

Entre 117 et 500 mg de sodium

Entre 21 et 39 g de glucides

Entre 3 et 7 g de fibres

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Le maïs à éclater Irresistibles Mieux-être est faible en gras (2,5 g par portion) et compte parmi les deux choix les plus faibles en gras saturés (0,6 g). Il est aussi riche en fibres (6,3 g) et affiche une teneur fort raisonnable en sodium (188 mg). Il apporte 5 g de protéines par portion.

Photo Chantal Poirier

Le maïs à éclater PC Menu Bleu arôme de beurre se classe très bien aussi. C’est le moins salé du banc d’essai (117 mg) et sa teneur en gras (3,2 g) et en gras saturés (1,3 g) se distingue favorablement aussi. Il apporte 6,3 g de fibres et 5 g de protéines.

Photo Chantal Poirier

Le maïs à éclater Compliments balance équilibre saveur de beurre est aussi faible en gras (2,5 g), a un apport en gras saturés raisonnable (1 g), est une excellente source de fibres (6 g) et contient 5 g de protéines. Son contenu en sodium (200 mg) est aussi raisonnable.

Photo Chantal Poirier

Le maïs à éclater Selection, saveur de beurre, faible teneur en gras affiche 3 g de gras et 1 g de gras saturés. Il apporte toutefois 1 g de fibres de moins que le choix précédent et contient un peu plus de sodium (220 mg). Il reste parmi nos bons choix.

Photo Chantal Poirier

Orville Redenbacher Smart Pop ! réussit à entrer au palmarès avec sa faiblesse en gras saturés (0,6 g) et en gras (2,4 g), mais il affiche plus de sodium que tous les choix précédents, soit 242 mg.

► Malheureusement, tous les choix qui ont mérité une bonne note au classement pour leurs valeurs nutritives contiennent de l’huile de palme. Plusieurs marques (dont PC Menu Bleu et Orville Redenbacher) offrent aussi des sacs petits formats (31-32 g) qui représentent une portion individuelle idéale.

Les pires choix

Si les maïs des marques maison s’en sortent plutôt bien, comme le témoigne notre classement, ce sont aussi des marques maison qui ont reçu les notes les plus basses.

Photo Chantal Poirier

Le maïs à éclater saveur de beurre Compliments est riche en gras (14 g) et affiche la plus haute teneur en gras saturés (8 g) du banc d’essai. Il apporte 270 mg de sodium, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne (258 mg). C’est sa teneur en gras saturés qui lui vaut cette place au sein des pires choix. Étonnamment, la saveur extra-beurre de la même marque apporte un peu moins de gras (13 g) et de gras saturés (6 g) tout en étant moins salée (240 mg).

Photo Chantal Poirier

Avec 15 g de gras et 7 g de gras saturés le maïs à éclater extra saveur de beurre Selection n’est pas un bon choix. Il apporte 290 mg de sodium et seulement 3 g de fibres.

Photo Chantal Poirier

Si on aime l’entreprise d’ici Bad Monkey, leur maïs éclaté Original Sel et Beurre est beaucoup trop salé (500 mg). On apprécie toutefois l’absence d’huile de palme et la faiblesse en gras saturés (0,5 g).

Photo Chantal Poirier

Avec un profil de gras similaire au choix précédent le maïs à éclater arôme extra-beurre Le Choix du Président n’est pas bien classé non plus. Par contre sa teneur en sodium est raisonnable (220 mg).

Croustilles ou pop-corn ?

Si vous avez une envie de grignotine salée, le pop-corn est un meilleur choix de grignotine que les croustilles. Comparativement aux croustilles de saveur originale, le pop-corn est deux fois moins riche en gras (9,7 g vs 18 g) et contient 5 fois plus de fibres (5,3 g vs 1 g) !

Assurément une bonne alternative aux croustilles !

Les listes d’ingrédients sous la loupe

Certains affichent maïs à éclater tout simplement, d’autres maïs à éclater fait à 100% de grains entiers. Le maïs est, dans un cas comme dans l’autre, un grain entier qui inclut le son, le germe et l’endosperme. La teneur en fibres de cette grignotine est d’ailleurs fort intéressante avec 12 de nos choix qui apportent 6 g et plus de fibres par portion, soit suffisamment pour l’allégation excellente source de fibres. Seuls 5 choix ne contiennent pas d’huile de palme dans la liste d’ingrédients ce qui est fort décevant. Certains ont des colorants naturels (rocou, curcuma, paprika), d’autres artificiels.