Le temps pour se reconstruire est parfois très long

Je voudrais témoigner du temps que ça prend pour se relever d’une vie couple marquée par la violence et vécue dans la réclusion imposée par un homme qui exigeait l’exclusivité totale. Comme vous le disiez ce matin à une lectrice qui trouvait qu’après trois ans de séparation, elle aurait dû être guérie de ses blessures alors qu’elle ne l’était pas « On oublie souvent qu’une œuvre de destruction massive ne se remonte pas en un coup de dés ». J’ai supporté la violence pendant 15 ans et ça m’en a pris 5 pour me reprendre en main et retrouver mon estime de moi-même. Depuis que je me suis réapproprié ma destinée, plus personne ne pourra jamais m’éloigner de mes valeurs.

Une fière rescapée

C’est grâce à la détermination de vous en sortir dont vous avez fait preuve que vous avez atteint ce glorieux résultat, et je vous en félicite.