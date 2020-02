Les Sags à court d’énergie contre les Foreurs

Au terme d’un voyage de trois matchs en autant de jours, les Saguenéens de Chicoutimi ont eu beau inscrire les deux premiers filets de la rencontre, ils n’ont rien pu faire face à une production monstre de sept buts consécutifs des Foreurs. Au final, les hommes de Yanick Jean se sont inclinés par la marque de 7-3, dimanche après-midi, à Val-d’Or.

Depuis qu’il a été échangé aux Saguenéens en décembre dernier, le gardien substitut des Saguenéens Carmine-Anthony Pagliarulo, n’avait pas encore fait sa marque devant le filet des «Bleus». Malgré une bonne première période, réalisant quelques arrêts importants en début de match, dont un face à Édouard Saint-Laurent en échappée, le reste de la rencontre a été plus compliqué pour le #30. Les Foreurs ont profité d’un relâchement des Sags en deuxième période pour inscrire quatre filets sans répliques, sur les 13 lancers qu’ils ont dirigés vers «Pag» en deuxième. Outre leur premier filet, tous les buts des Foreurs ont été inscrits en raison d’efforts individuels et n’ont nécessité aucune mention d’assistance.

Après n’avoir écopé que d’une punition en première période, les quatre infractions commises par les joueurs des Sags en deuxième période ont assurément coupé l’élan des Saguenéens, bien que les locaux n’aient pas marqué lors de ces quatre occasions. Les Foreurs ont ajouté trois autres filets, dont un à 5 contre trois, lors du dernier vingt, pour clore le débat.

Un bon départ gaché

Malgré la fatigue accumulée de trois matchs consécutifs, les Saguenéens de Chicoutimi n’étaient pas à Val-d’Or afin d’y jouer les touristes. Dès la quatrième minute de jeu, Christophe Farmer a saisi un retour de lancer au vol en le frappant dans le fond de la cage défendue par Jonathan Lemieux, pour donner les devants aux siens.

Si Rafaël Harvey-Pinard avait connu un match haut en émotion la veille, le capitaine des Bleus a encore une fois répondu présent en première période. En plus de se faire complice du but de Farmer, «RHP» a réussi à marquer son 31e filet de la saison alors que les Sags évoluaient avec l’avantage d’un homme en milieu du premier vingt, donnant ainsi une priorité de deux buts aux visiteurs. Si le pointage n’était pas plus élevé après une période, les joueurs des Foreurs doivent une fière chandelle à leur gardien Jonathan Lemieux. À la fin du premier engagement, Lemieux a effectué plusieurs arrêts spectaculaires pour garder son équipe dans la partie, et ces arrêts ont pris toute leur importance en deuxième période.

Les Saguenéens seront de retour à Chicoutimi vendredi prochain, alors que ce sera au tour des Foreurs de venir affronter les Bleus au Centre George-Vézina.

Le Phoenix crée sa propre chance face à l’Armada

Le Phoenix de Sherbrooke a profité de deux buts en désavantage numérique pour avoir le meilleur sur l’Armada de Blainville-Boisbriand au compte de 4 à 1, dimanche après-midi, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Il est rare qu’une seule pénalité profite autant à l’équipe qui est amputée de l’un de ses joueurs. Alors que Gregory Kreutzer se trouvait au cachot pour obstruction, Nathael Roy a ouvert la marque pour les Sherbrookois. Trente-neuf secondes plus tard, Alex-Olivier Voyer a ajouté son nom sur la feuille de pointage, alors que Kreutzer patientait toujours au banc des punitions.

Bailey Peach a inscrit le but d’assurance du Phoenix tandis que Luke Henman a réduit l’écart en fin de rencontre. Voyer a complété son doublé dans un filet désert.

Le gardien Samuel Hlavaj a eu une journée de travail plutôt calme, repoussant 18 des 19 lancers de l’Armada.

Les Wildcats ne font qu’une bouchée du Titan

À Moncton, les Wildcats ont montré qu’ils étaient grande forme en battant le Titan d’Acadie-Bathurst 6 à 2.

L’équipe de l’entraîneur Daniel Lacroix a surtout décoché 59 tirs sur le gardien Félix-Anthony Ethier. Trois de ces tirs ont fait mouche en première période, l’attaquant Mika Cyr atteignant notamment le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière. Il a ajouté un autre filet et une passe à sa récolte en fin de rencontre.

De l’autre côté, Rémy Anglehart a marqué les deux buts du Titan, qui croupit en dernière position du classement de l’Association de l’Est. Les Wildcats, eux, sont invaincus en temps réglementaire à leurs 13 dernières rencontres.

– Avec la collaboration de l'Agence QMI