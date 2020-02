Patinage de vitesse: les relayeurs canadiens en or pour la première fois de la saison

La délégation canadienne en patinage de vitesse courte piste a ajouté trois médailles à sa récolte, dimanche, à la dernière Coupe du monde de la saison présentée à Dordrecht, aux Pays-Bas. Les équipes de relais masculine et féminine ont respectivement raflé l’or et l’argent, tandis que Steven Dubois a décroché le bronze au 1000 m.

L’équipe canadienne au relais masculin n’a pas connu une saison à tout casser cette année, mais a réussi à conclure sur une bonne note avant les Championnats du monde.

Dans une fin de course spectaculaire disputée sous les acclamations des partisans néerlandais, Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin et Jordan Pierre-Gilles ont réussi à devancer les favoris de la foule par 3 centièmes de seconde. Les représentants de la Chine ont reçu le bronze, tandis que les Sud-Coréens ont été pénalisés.

«C’est une victoire qui fait vraiment du bien! On avait eu un bon résultat aux Quatre continents (Une médaille d’argent) et on savait qu’on était fort et qu’on pouvait bien faire. Il y avait juste toujours des imprévus en Coupe du monde», a déclaré Dubois.

Depuis l’obtention de sa médaille de bronze à la toute première compétition de la campagne 2019-2020, à Salt Lake City, la formation masculine n’avait pas participé à une seule finale A ou B au relais 5000 m dans le circuit des Coupes du monde. Après avoir été pénalisés à Montréal et à Nagoya, les Canadiens avaient été stoppés en quarts de finale à Shanghai et à Dresde.

La simple présence en finale A étant déjà un soulagement, jouer les trouble-fêtes aux Pays-Bas en ayant le dessus sur les Néerlandais au dernier tour a été un moment extraordinaire pour Dubois.

«C’était fou! C’est vraiment une grosse équipe les Pays-Bas et ç’a été une course difficile. Quand ils ont mis Thunderstruck, la foule criait et l’ambiance était malade, alors la pression a monté un peu, raconte le Québécois. On a tellement bien géré notre énergie qu’on a quand même réussi à aller chercher la victoire.»

D’autant plus qu’une autre contre-performance à cette épreuve aurait pu priver le Canada d’une place aux mondiaux. Les patineurs de l’unifolié devaient vaincre les Français aux quarts de finale et surveillaient les résultats d’autres nations comme l’Italie ou le Kazakhstan, qui n’ont finalement pas passé les quarts de finale.

«On a bien travaillé ensemble toute la fin de semaine. C’est super de gagner l’or à la dernière Coupe du monde, ça ne pouvait pas mieux se passer», a fait savoir Dubois.

L’argent sans Kim Boutin

C’est sans la vétérane Kim Boutin que l’équipe du relais féminin a participé à la finale A de dimanche. Alyson Charles, Danaé Blais, Claudia Gagnon et Courtney Sarault ont prouvé qu’elles ont ce qu’il faut pour se démarquer malgré tout en montant sur la deuxième marche du podium.

Le quatuor avait déjà connu du succès par le passé. Il avait obtenu l’argent aux Championnats des quatre continents au mois de janvier et avait aussi été couronné champion du monde junior à cette épreuve en 2018.

«C’était la première Coupe du monde sans Kim, alors on devait vraiment être sharp et on savait sur quoi on devait se concentrer. Il fallait juste bien exécuter chacune de notre côté et on voulait tout donner pour la finale», a souligné Alyson Charles.

«On a connu de bons résultats par le passé et on s’entraîne ensemble depuis longtemps, alors on pouvait tirer avantage même si Kim n’était pas là», a-t-elle ajouté

Les Canadiennes terminent ainsi deuxièmes au classement général et se prépareront pour les Championnats du monde avec l’objectif de se hisser au sommet. «Ça nous met en confiance pour aller chercher plus haut. Il va falloir continuer de travailler à l’entraînement dans les prochaines semaines et mettre l’accent sur le relais», a analysé Charles.

Du succès à l’individuel pour Dubois

Un peu plus tôt dans la journée, Steven Dubois s’est emparé de la médaille de bronze au 1000 m. Il a été devancé par les Sud-Coréens Park Ji Won et Kim Dong Wook en finale. «J’ai voulu m’amuser et je ne m’attendais pas nécessairement à une médaille. Je suis arrivé plus léger et ç’a donné de bons résultats», a-t-il dit.

Il s’agit de sa quatrième médaille individuelle de la campagne, lui qui a mis la main sur l’or pour la première fois de sa carrière la semaine passée, à Dresde, au 500 m.

«Ça m’a mis sur un high et je me sentais super bien en arrivant ici, mais je voulais surtout me concentrer sur le relais cette fin de semaine», a admis l’athlète de Terrebonne.

Charles Hamelin a quant à lui été le deuxième patineur de la finale B à traverser la ligne d’arrivée et a terminé en 7e place, tandis que William Dandjinou s’est classé 38e.

Après avoir chuté en demi-finale du 500 m, Jordan Pierre-Gilles a gagné la finale B et a conclu en 5e place. Pascal Dion a été stoppé en demi-finale et a pris le 9e rang, puis Cédrik Blais, qui a été pénalisé en quarts de finale, pointe au 19e échelon.

Du côté féminin, Alyson Charles a conclu au 8e rang du 500 m après avoir terminé 3e de la finale B. En action pour l’épreuve du 1000 m, Danaé Blais et Claudia Gagnon se placent 26e et 34e.