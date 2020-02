Photos souvenirs: Marie-Ève Janvier

Bientôt star

Une des premières entrevues qu’accordait Marie-Ève, encore adolescente, en 2001, racontant son expérience dans la méga production Notre-Dame-de-Paris. La jeune femme avait fait ses débuts au sein de la formation Musicophonie, fondée par sa famille dans le but d’amasser des fonds pour se battre contre le cancer, dont Louis-Philippe, son frère, était atteint enfant. Marie-Ève serait bientôt parachutée au rang de star.

Fleur-de-Lys et Sissi

Automne 1999, il y a près de vingt ans. Marie-­Ève, 15 ans, incarnait Fleur-de-Lys dans Notre-Dame de Paris, devenant la plus jeune doublure du célèbre spectacle musical de Richard Cocciante et Luc Plamondon. Auparavant, à 14 ans, elle avait notamment chanté les chansons du dessin animé Princesse Sissi, la célèbre impératrice d’Autriche.

Maria

Marie-Ève Janvier, dans la peau de la belle Maria, la fille du commandeur, dont s’éprendra le grand séducteur Don Juan, interprété par Jean-François Breau. Ce dernier non seulement jouera l’amoureux de Marie-Ève sur scène, mais il le deviendra dans la vie. Ils seront de toutes les versions de la comédie musicale, présentée au Canada, en France et en Corée du Sud.

Un grand départ

2002. L’auteur-compositeur français Félix Gray venait de trouver sa belle Maria, celle qui ferait chavirer le cœur du coureur de jupons Don Juan. Avec cette production musicale, Marie-Ève, 18 ans, native de la petite municipalité de Roxton Pond en Montérégie, irait chanter sur quelques-unes des plus belles scènes du monde et serait acclamée par plus de 600 000 spectateurs au fil des ans.

Amoureux

La rumeur voulait que les interprètes de Don Juan forment un couple. Cette rumeur se confirmera finalement au début des années 2000, au grand plaisir des fans qui les suivront dans leurs carrières respectives et leur aventure en duo qui a engendré cinq albums et plusieurs tournées. Depuis Don Juan, Marie-Ève et Jean-François sont inséparables. Ils sont devenus parents d’une fillette en 2016 et comptent se marier prochainement.

► Marie-Ève anime la téléréalité L’amour est dans le pré pour la huitième année. L’émission, qui a permis de former 10 couples qui ont eu 22 bébés, est diffusée les jeudis, à 20 h, à V.

► Marie-Ève coanime avec Julie Bélanger l’émission Lunch 80-90, du lundi au jeudi, de midi à 13 h. Elle anime également Rythme au travail de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi matin. À Rythme FM (105,07 à Mtl).

► La 14e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine est en cours, et les Fées câlines, Marie-Ève Janvier, Mitsou Gélinas, Julie Bélanger, ainsi que Sébastien Benoit, de Rythme FM, invitent les gens à se procurer un embellisseur de lèvres rose Clarins chez Jean Coutu, afin de soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine.

► Le Fonds Louis-Philippe Janvier, frère de Marie-Ève décédé à 26 ans, en 2013, aide les personnes de 18 à 35 ans atteintes de cancer, grâce à divers événements, dont les spectacles de Musicophonie.