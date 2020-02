Pneumonie: Elton John ne peut terminer un concert en Nouvelle-Zélande

Le célèbre chanteur britannique Elton John a été forcé d’interrompre un spectacle qu’il donnait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en raison d’une pneumonie.

Fortement affecté pendant sa prestation, le chanteur de 72 ans a dû se retirer de la scène et mettre fin à son concert. Ce dernier a tenu à s’excuser auprès de ses admirateurs sur Twitter et Instagram dimanche.

«Je tiens à remercier tous ceux qui ont assisté au concert de ce soir à Auckland. J'ai reçu un diagnostic de pneumonie ambulatoire, un peu plus tôt dans la journée, mais j'étais déterminé à vous offrir le meilleur spectacle humainement possible. J'ai joué et chanté mon cœur jusqu'à ce que ma voix ne puisse plus chanter», a-t-il écrit dimanche.

«Je suis déçu, profondément bouleversé et désolé. J'ai tout donné. Merci beaucoup pour votre soutien extraordinaire et tout l'amour que vous m'avez montré. Je suis éternellement reconnaissant», a-t-il ajouté dans sa publication.

Le type de pneumonie qui affecte le chanteur est une forme peu sévère qui ne nécessite normalement pas d’hospitalisation et qui se traite avec des antibiotiques.

La pneumonie est une infection pulmonaire grave qui se produit lorsque les alvéoles des poumons se remplissent de liquide ou de pus.

Cette maladie rend la respiration plus difficile.

Elton John est actuellement dans ce qui devrait être sa toute dernière tournée mondiale, Farewell Yellow Brick Road. Il devait encore se produire à deux reprises à Auckland, mardi et mercredi.

L'artiste britannique demeure l'un des chanteurs ayant vendu le plus d’albums de tous les temps, alors que 60 de ses chansons sont sur la liste Hot 100 de Billboard.

Il y a une semaine, John et son partenaire, l'auteur-compositeur Bernie Taupin, ont remporté un Oscar de la meilleure chanson pour Rocketman.