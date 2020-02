À vos claviers

La Fondation Petits bonheurs d’école est à la recherche de bénévoles pour son Courrier des jeunes, relation d’aide établie entre des adultes et des jeunes du primaire d’écoles déterminées.

Depuis plus de 25 ans, le Courrier des Jeunes a pour mission de permettre aux jeunes de 8 à 12 ans d’exprimer leur vécu, d’exprimer leurs sentiments, de favoriser et améliorer la communication et la relation entre le jeune et ses parents, entre le jeune et ses pairs, et ainsi, diminuer la violence tant psychologique, physique que verbale. Les personnes intéressées (18 ans et plus) devront suivre une formation en relation d’aide axée sur le Courrier, aux dates suivantes : les lundis 23 et 30 mars, et 6 et 20 avril, de 19 à 22 h, au cégep François-Xavier-Garneau. L’inscription se terminera le 13 mars. Renseignements: www.petitsbonheursdecole.com section « Formulaires » ou par téléphone 418 628-4355.

C’est parti à l’Aréna B.S.R.

Photo courtoisie

La 45e présentation de l’International Pee-Wee B.S.R. est en cours à Lévis, jusqu’au 23 février à l’Aréna B.S.R., secteur Saint-Rédempteur. Plus de 1600 joueurs en provenance du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la France, du Mexique, de la République tchèque et de la Suisse se disputeront les honneurs dans les différentes classes. La mise au jeu officielle s’est effectuée le 13 février dernier. Sur la photo, de gauche à droite: Martin Boulianne (propriétaire, International Hockey Tours), Réjean Lamontagne (conseiller municipal, Lévis), Isabelle Demers (conseillère municipale, Lévis), Richard Powers (responsable des tournois, Hockey Québec Chaudière-Appalaches), Jeannot Demers (président, International Pee-Wee B.S.R.), Marc Picard (député, Chutes-de-la-Chaudière), Bernie, la mascotte et les capitaines des Alliés de Montmagny et des Gouverneurs de Sainte-Foy dans la classe A1.

Les deux Buddy Cloutier...

Photo courtoisie

Ils portent tous les deux le même nom de famille (Cloutier) et ils ont tous les deux le même surnom (Buddy). Serge Cloutier, l’ex-journaliste sportif de Québec, mais installé au Saguenay depuis 32 ans, a connu Réal Cloutier, le joueur de hockey, alors que ce dernier portait les couleurs d’Orsainville au Tournoi pee-wee de 1966 à 1969. Serge a évidemment suivi la carrière de Réal par la suite avec les Remparts (1972 à 1974) et évidemment principalement avec les Nordiques de l’AMH et de la LNH de 1974 à 1983. Serge a fait le voyage à Québec le 24 janvier dernier pour se faire photographier avec Réal lors du match au cours duquel les Remparts ont souligné le 40e anniversaire du premier match des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de hockey. Serge célèbre aujourd’hui son 72e anniversaire de naissance. Réal aura 64 ans cet été.

Septuagénaire

Photo courtoisie

Yvon Beaulé (photo), retraité des Camionneurs Artisan Chauveau-Québec depuis déjà quatre ans, devient septuagénaire aujourd’hui. Josée, sa conjointe des 30 dernières années, parents et amis (Jack et Joé), lui souhaitent une excellente journée d’anniversaire et plein de projets pour les années à venir.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ed Sheeran (photo), auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique, 29 ans... Alex Nevsky, né Alexandre Parent (photo), auteur-compositeur-interprète québécois, 34 ans... Marianne St-Gelais, patineuse de vitesse québécoise sur courte piste, 30 ans... Paris Hilton, animatrice, une des héritières de l’empire Hilton, 39 ans... Luc Robitaille, président des opérations commerciales des Kings de Los Angeles (LNH) 54 ans... Michael Jordan, ex-joueur de la NBA (1984-03) 57 ans... Louis-Georges Girard, comédien et acteur, 65 ans... Rene Russo, actrice américaine, 65 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 février 2019. Claude Renard (photo), 72 ans, auteur de bande dessinée et illustrateur belge... 2017. Robert Michel, 93 ans, homme politique américain... 2016. Tony Phillips, 56 ans, ex-joueur américain de baseball... 2016. Andrzej Żuławski, 75 ans, réalisateur de cinéma, metteur en scène de théâtre, scénariste et écrivain polonais... 2015. Henri Martin, 87 ans, homme politique français... 2014. Joe Bell, 90 ans, a joué une soixante de matchs dans la LNH (Rangers) dans les années 1940... 2013. Mindy McCready, 37 ans, chanteuse de country américaine... 2011. Ricky Bell, 36 ans, vétéran de six saisons dans la LCF dont deux saisons avec les Alouettes... 2007. Alice Simard-Bouchard, 95 ans, la mère de Lucien Bouchard... 2004. André Daveluy, 93 ans, (Monsieur Bricole)... 1919. Sir Wilfrid Laurier, 77 ans, premier Canadien-français à être élu premier ministre du Canada.