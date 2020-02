Bruce Boudreau ne l’a pas bien pris

Le moins que l’on puisse dire, c'est que l’ancien entraîneur-chef du Wild du Minnesota Bruce Boudreau n’a pas bien réagi quand il s’est fait montrer la porte, vendredi dernier.

L’homme de 65 ans a raconté comment il avait été congédié par le directeur général Bill Guerin, lors d’un entretien avec le site sportif The Athletic, dimanche.

«C’était drôle, car Bill est venu dans mon bureau et il a fermé la porte. Au moment où il l’a fermée, je le savais, a indiqué Boudreau. Il m’a dit: “je vais faire un changement” et je lui ai immédiatement dit: “est-ce que tu me congédies?”.»

«Il a ensuite dit “oui” et j’ai répondu: “Me niaises-tu?”», a poursuivi celui qui a plus de 11 ans d’expérience derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un moment étrange

Le congédiement de Boudreau est survenu au lendemain d’un revers de 4 à 3 en tirs de barrage face aux Rangers de New York. Le Wild détenait d’ailleurs une avance de deux buts dans cette rencontre. Cependant, la formation du Minnesota avait remporté quatre de ses cinq sorties précédentes et détenait une fiche de 26-24-7.

Disputant la dernière année de son contrat, Boudreau s’attendait éventuellement à être mis à la porte, mais le moment de son départ l’a pris par surprise.

«Je ne savais pas si ce serait au début de l’année, à Noël, au milieu de l’année ou à la fin de la saison. Mais, je pensais que nous jouions vraiment bien. Vu que nous étions dans la deuxième semaine de février, je pensais que j’étais en sécurité jusqu’à la fin de la campagne», a expliqué le natif de Toronto.

En un peu moins de quatre saisons avec le Wild, Boudreau a maintenu un dossier de 158-110-35.

Toujours pas prêt pour la retraite

Malgré l’amertume de cette révocation, celui qui a également dirigé les Ducks d’Anaheim et les Capitals de Washington a bien l’intention de revenir dans la LNH.

«Je ne me sens pas vieux. Je me sens jeune, a-t-il dit. Ce n’est pas comme si j’étais vieux et que je n’avais plus d’énergie. Je suis le premier au boulot quotidiennement, je rentre au travail tous les jours, même les jours fériés. Je fais ça tout le temps, je pense au hockey tout le temps, donc je me sens très jeune. De plus, chaque fois que j’obtiens un nouvel emploi, je me sens rajeunir et je travaille encore plus fort.»