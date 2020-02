AMYOT, Michel



À l'Hôpital Laval, le 9 février 2020, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédé monsieur Michel Amyot, époux de feu madame Madeleine Germain, fils de feu madame Léda Bleau et de feu monsieur Gérard Amyot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendresL'inhumation se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Christiane (André Dubuc), Daniel, Francine, Fernand (Huguette Boulay), Diane (Jean-Claude Paquet), Lise et son époux défunt Roger Giguère (Robert Poirier), Robert, Joceline et Colette; ses enfants: Stéphane et Michèle (Michel Légaré); ses petites-filles: Jeanne et Marie-Érica; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Jean-Louis, André, Gérard, Denise et Huguette. La famille tient et remercier le personnel de l'Hôpital Laval et de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins et le soutien dans ses derniers moments.