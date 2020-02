Centre de glaces: Axor s’est lui-même retiré avant la fin du chantier

La Ville de Québec dit avoir repris le contrôle du chantier du Centre de glaces à la demande du gérant de construction, le Groupe Axor, qui s’est lui-même désisté avant la fin des travaux, assure Régis Labeaume.

Le maire de Québec a jeté un nouvel éclairage, lundi, sur la résiliation étonnante du contrat de l’entreprise montréalaise qui pilotait le chantier du projet de 68,7 M$, depuis le tout début. Les travaux du Centre de glaces, dans l'arrondissement de Sainte-Foy, sont exécutés à 65%.

«Les gens d’Axor qui avaient la gérance du projet nous ont dit : "Écoutez, honnêtement, rendu à la création de l’anneau de glace, le système de réfrigération, on n’a pas le monde qu’il faut. On sent qu’on n’est pas équipés pour ça." C’est eux autres qui nous ont dit ça. On a dit : "Très bien." Alors on s’est entendus et on a enlevé un certain montant sur leur paiement de gérance, je pense que c’est 800 000 $», a raconté M. Labeaume en mêlée de presse, avant la séance du conseil municipal.

L’entrepreneur a été très «candide» en reconnaissant qu’il n’avait pas le personnel ni les compétences requises pour les dernières étapes du chantier, estime le maire. «C’est eux qui nous en ont parlé très honnêtement parce qu’autrement, ils ont fait une job superbe (...) Quand tu fais une gérance, tu ne dis pas: "Je vais faire les trois quarts de la gérance." À l’époque, probablement qu’ils pensaient être capables de le faire», a-t-il résumé.

«Il n'y a pas de drame»

Loin de s’en offusquer, Régis Labeaume a rappelé qu’il «n’y a pas beaucoup de spécialistes là-dedans» et s’est dit certain de pouvoir embaucher de nouvelles ressources externes et terminer les travaux avec le personnel de la Ville à l’interne. «C’est correct, il n’y a pas de drame là», a-t-il minimisé.

Axor, qui n’a accordé aucune entrevue dans les médias depuis l’annonce de sa séparation à l’amiable avec la Ville la semaine dernière, avait décroché le contrat de gérance avec une soumission de 3,6 M$, nettement en deçà de ce que la Ville avait prévu de verser, à l’origine, soit 6 M$. La seule autre soumission conforme, déposée par une compagnie de L’Ancienne-Lorette, s’élevait à 8 M$.