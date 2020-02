Des explications surprenantes de la réussite au cégep

Samedi matin, les enseignantes et enseignants du Cégep de Sainte-Foy ont pu lire, dans le Journal de Québec, que leur collège se trouvait en tête du Palmarès de la performance des cégeps en termes de diplomation.

Voilà qui a de quoi réjouir, à première vue. Après tout, que leurs étudiant.e.s réussissent, cela a tout pour satisfaire les profs! C’est donc avec stupéfaction que nos professeur.e.s ont constaté, à la lecture de l’entrevue effectuée par Le Journal de Québec avec la directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, que cette réussite était en fait attribuable aux «mesures d’encadrement et de services», aux «modules ciblés» selon les lacunes, de même qu’à la douzaine de conseillers.ères pédagogiques chargé.e.s de «former» le personnel enseignant et de le «conseiller».

Doit-on en comprendre que la qualité de l’enseignement passe essentiellement par le travail du personnel non enseignant dans le collège? En d’autres mots, nos 600 professeur.e.s n’auraient à peu près rien à voir avec le succès de leurs étudiant.e.s? C’est assez incroyable tout de même!

Loin de nous l’idée de remettre en question l’apport de ces intervenants, qui a sa valeur et son importance. Mais doit-on pour autant passer sous silence la compétence de 600 professeur.e.s, professionnels.lles et engagé.e.s dans leurs classes tout autant que disponibles à l’extérieur de celles-ci, à l’écoute de leurs élèves et de leurs besoins, fournissant une rétroaction constante, actualisant sans cesse leurs connaissances pointues de leur matière, et tous et toutes préoccupé.e.s par la qualité de la relation maître-élève? Soyons honnêtes, le Cégep de Sainte-Foy a raté une belle occasion de valoriser publiquement la qualité et le travail inestimable de ses enseignant.e.s.

Ainsi, cet article fait fausse route à plus d’un égard. D’abord, on l’a vu, en ne reconnaissant pas le travail essentiel des professeur.e.s auprès des étudiant.e.s, mais également en alimentant la compétition entre les cégeps. Le Cégep de Sainte-Foy accueille des élèves dont les moyennes au secondaire sont parmi les plus fortes dans le réseau collégial, que l'on considère ou non le pourcentage d’étudiant.e.s en situation de handicap. Simon Larose, professeur de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université Laval, affirme qu’il s’agit là du premier facteur susceptible d’expliquer la réussite au collégial. Mais nous serions au-dessus de cela au Cégep de Sainte-Foy? Le «pétage de bretelles» ne sera jamais bon pour personne dans le réseau collégial, qui souffre de cette situation de concurrence et de la marchandisation de l’éducation. Aussi, par solidarité avec nos collègues de tous les autres cégeps de la région et de la province, nous rappelons que ce palmarès laisse dans l’ombre les vraies raisons liées à la diplomation des collégiens.nes. Et, pour l’avenir, nous formulons le souhait que le travail des enseignant.e.s soit reconnu à sa juste valeur, au moins par leur employeur!

– Les membres du Bureau syndical du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy