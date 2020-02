Elton John poursuit sa tournée malgré la pneumonie

Elton John va continuer sa tournée, malgré la pneumonie de marche dont souffre le chanteur, qui a dû quitter la scène en plein concert ce dimanche, à Auckland.

«Je ne peux pas chanter... je dois y aller, désolé», a-t-il lancé à l'adresse de la foule, semblant fondre en larmes sur son piano. Il a reçu les salutations de l'audience, tandis qu'il quittait la scène, aidé par ses assistants.

Cet incident a évidemment posé une remise en question des dates restantes de la tournée mondiale du rocker, mais selon un communiqué du promoteur de sa tournée, Chugg Entertainment, les concerts prévus en Australie et en Nouvelle-Zélande se passeront comme prévu.

«Pour l'instant, tous les concerts annoncés se dérouleront comme prévus. Elton John était déçu et terriblement triste de devoir terminer son concert d'Auckland ainsi», peut-on lire.

C'est le Rocketman lui-même qui a annoncé ses problèmes de santé sur Twitter. «On m'a diagnostiqué une pneumonie de marche, mais je voulais vous donner le meilleur concert humainement possible. J'ai joué et chanté avec tout mon cœur, jusqu'à ce que ma voix ne puisse plus chanter. Je suis déçu, énervé, et vraiment désolé. J'ai tout donné», a-t-il posté.

«Merci à tous pour votre extraordinaire soutien, et tout l'amour que vous m'avez montré durant la performance de cette nuit. Je suis éternellement reconnaissant», a-t-il ajouté.