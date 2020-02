Evans et Folin retournent à Laval

Avec les retours au jeu probables du défenseur Shea Weber et de l’attaquant Paul Byron, le Canadien de Montréal a cédé l’attaquant Jake Evans et l’arrière Christian Folin au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, lundi.

Evans a disputé ses six premières parties dans le circuit Bettman, lui qui avait été rappelé le 6 février. Quatre jours plus tard, il a inscrit son premier but dans la Ligue nationale, et ce, lors de l’affrontement contre les Coyotes de l’Arizona.

L’Ontarien de 23 ans était le meilleur pointeur du Rocket avant ce premier rappel. En 48 parties avec le club-école du Tricolore cette saison, il a touché la cible 12 fois et fourni 22 mentions d’aide pour 34 points. Il s’agit d’une deuxième saison professionnelle pour le choix de septième tour (207e au total) au repêchage de 2014.

De son côté, Folin avait amorcé son deuxième séjour avec le CH en 2019-2020 le 3 février. Il a disputé deux affrontements, récoltant un but et maintenant un différentiel de -1.

Sous les ordres de Joël Bouchard, il a amassé un filet et trois aides pour quatre points en 15 rencontres.