Les Bruins refusent de céder

Malgré la montée vertigineuse du Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston conservent la tête de la section Atlantique et du classement général en poursuivant leur bon travail sur la patinoire.

La troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a savouré dimanche une troisième victoire consécutive en s’imposant 3 à 1 devant les Rangers de New York au Madison Square Garden. Avec trois points d’avance et une partie disputée de plus que le Lightning, rien n’est gagnée pour l’équipe du Massachusetts, mais elle a toutes les raisons de rester en confiance.

«Nous jouons du bon hockey actuellement. On dirait que tout le monde a trouvé la chimie requise sur chacun des trios et sait comment bien cadrer dans la formation. Et nous avons un club en santé. C’est l’aspect le plus important, puisque on est capable de s’entraîner beaucoup ensemble et de bâtir cette chimie en travaillant sur des points particuliers», a commenté l’attaquant Brad Marchand au réseau NESN.

«D’abord, nous essayons de prendre un match à la fois, a ajouté le vétéran Charlie Coyle au site officiel des Bruins. C’est tout ce qu’on peut faire. Je crois que si nous faisons cela et que nous jouons de la bonne façon, on terminera à l’endroit souhaité. [...] Chaque gars accomplit son boulot et se trouve à la bonne place. On se soutient et ces petits détails rapportent.»

Un réveil inattendu

Au cours du dernier week-end, Cassidy a pu compter sur de l’aide en attaque pour le moins inespérée. Le défenseur Charlie McAvoy a touché la cible deux fois en autant de sorties, lui qui avait freiné une séquence de 56 affrontements sans but le 5 février.

«Il commencer à tirer la rondelle plus souvent, a souligné l’instructeur-chef. Quand vous lancez, le disque a des chances d’entrer dans le filet. Parfois, il y va directement, d’autres fois, il touche quelqu’un ou quelque chose. [...] Peu importe s’il y a de la circulation dans l’enclave ou non, tous les buts comptent. C’est bon pour lui.»

Les hommes de Cassidy seront de passage dans l’Ouest canadien cette semaine afin d’y visiter les Oilers d’Edmonton, mercredi, les Flames de Calgary, vendredi, et les Canucks de Vancouver, samedi.